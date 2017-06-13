Погода: ветер и дождь, придется одеться потеплее

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ru.DELFI.lt
вторник, 13 июня 2017 г. 09:33
До середины недели в стране будет преобладать ветреная, пасмурная и дождливая погода. Станет прохладнее, поэтому придется одеться потеплее. В конце недели погода понемногу станет теплее, а облачность спадет.
© DELFI / Andrius Ufartas

Во вторник будет не только мокро, но и ветрено. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет преобладать небольшая облачность, временами пройдет несильный дождь, 12-15 градусов. Днем дождь будет сильнее, воздух прогреется до 17 градусов. В Шяуляй утром - небольшие осадки, преимущественно 11-13 градусов. Днем облачность увеличится, дождь будет обильнее, 15 градусов.

В среду задует сильный северный ветер, дождь, прояснится лишь в западной части страны. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет пасмурно, ожидается небольшой дождь. Температура 11-13 градусов. Днем облачность спадет, преимущественно 18 градусов. В Шяуляй ночью и утром небо будет хмурым, 10-11 градусов. Днем переменная облачность, возможен кратковременный дождь. Воздух прогреется до 17 градусов. На взморье небо будет яснее, вероятность осадков - слабая. Ночью и утром - около 13-14, днем - 15-16 градусов.

В четверг в большинстве районов страны будет больше солнца, температура несколько поднимется. Ветер северо-западный, средней силы. В Вильнюсе и Каунасе временами небольшая облачность. Ночью около 11, утром 9-15 градусов. Днем воздух прогреется до 20 градусов. В Шяуляй в первой половине суток будет ясная погода, 9-14 градусов. Днем вероятна облачность, около 21 градуса. На взморье ночью небо будет ясным, а утром появятся облака, 12-15 градусов. Днем кратковременный дождь, преимущественно 17 градусов.

В пятницу сохранится похожая температура, однако возрастет облачность, будет слабый ветер, направление которого будет меняться. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток небо будет достаточно ясным, 11-16 градусов. Днем облачность возрастет, ожидается около 22 градусов. В Шяуляй ночью и утром будет преимущественно ясное небо, 10-15 градусов. Днем солнце закроют облака, до 21 градусов. На взморье будет пасмурно. Ночью и утром ожидается 12-15, днем 19 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в субботу ожидается сильная облачность и осадки. В воскресенье небольшая облачность, местами осадки. Однако днем воздух уже может прогреться до 23 градусов.

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