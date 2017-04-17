Погода: весну снова сменила зима

ru.DELFI.lt
понедельник, 17 апреля 2017 г. 09:20
В Литву пришла волна холодного воздуха, и холод легко не уйдет. По ночам температура будет опускаться ниже нуля, а днем будет подниматься немного выше нуля. Ожидаются смешанные осадки. Потепление ожидается разве что в выходные.
© DELFI / Andrius Ufartas

В ночь на понедельник ожидается гололед, местами небольшой снег. Днем будет пасмурно, местами возможны небольшие осадки. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня облачность будет небольшой, будет –5–3 градуса. Днем небольшой дождь, возможен мокрый снег. Температура составит 3–4 градуса тепла. В Шяуляй ночью и утром будет ясно, температура –5–4 градуса, днем смешанные осадки, около 4 градусов тепла. На взморье ночью и утром до –2, днем будет облачно, время от времени дождь. Температура поднимется до 3 градусов.

Во вторник ночью и утром будет ясно, температура будет ниже нуля. Скользко. Днем местами дождь и мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе ночью ясно, –4–2 градуса мороза. Днем дождь, 5–6 градусов тепла. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, температура опустится до –5–3 градусов. Днем будет облачно, температура 4–5 градусов тепла. На взморье усилится ветер. Ночью и утром будет –2–1 градус. Днем облачно, до 5–6 градусов.

В среду без особых перемен. Усилится северо-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня –4–2, днем пасмурно, 5 градусов тепла. В Шяуляй ночью и утром ясно, температура –4–3 градуса. Днем облачно, 5 градусов выше нуля. На взморье в первой половине дня будет ясно, температура опустится до 2 градусов. Днем будет облачно, около 5 градусов тепла.

В четверг будет облачно, ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе ночью –3–1 градус. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до 5 градусов. В Шяуляй в первой половине дня небольшая облачность, температура снизится до –4–2 градусов. Днем будет пасмурно, 4 градуса тепла. На взморье ночью и утром –2–0 градусов. Днем пасмурно, осадки, воздух прогреется до 6 градусов.

В пятницу ночью снова заморозки, однако днем уже будет теплее, чем в четверг. Ожидается порывистый ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса в первой половине дня будет ясно, температура снизится до –5–3 градусов. Днем небольшая облачность, воздух прогреется до 6–8 градусов. В Шяуляй ночью и утром –5–3 градуса, днем будет облачно, около 6–7 градусов тепла. На взморье в первой половине дня будет ясно, температура будет около нуля. Днем дождь, воздух прогреется до 6 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу, вероятно, будет дуть сильный западный ветер, ожидается переменная облачность и дождь. Ночью будет выше нуля, а днем температура будет такой же, как в пятницу. В воскресенье погода будет примерно такой же.

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