Погода: весна вернется, но не сразу

 (1)
ru.DELFI.lt
четверг, 20 апреля 2017 г. 09:06
Под конец недели в Литву придет дождь, поднимется ветер. Однако температура потихоньку начнет расти, впрочем, настоящее тепло начнет радовать только на следующей неделе.
© DELFI / Domantas Pipas

В четверг ветер повернется с северо-запада, запада. В ночное время суток будет преобладать отрицательная температура, местами сформируется гололедица. Днем небо будет светлее на северо-западе Литвы. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, вероятность осадков небольшая. Ночью будет -3-1 градусов. В течение дня воздух прогреется до 6-7 градусов тепла.

В Шяуляй в ночные и утренние часы будет ясно, температура опустится до -5-3 градусов. Днем будет доминировать переменная облачность, будет около 7 градусов тепла. На взморье будет ясно. В ночное время будет -3-1 градусов мороза. Днем солнечные лучи воздух прогреют до 5-6 градусов.

В пятницу будет дуть сильный юго-западный ветер, дождь ожидается в большинстве районов. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет холодно -2-0 градусов. Днем ожидается дождь, температура поднимется до 6-7 градусов.

В Шяуляй ночью будет около -1 градуса мороза, температура утром будет около 1-2 градусов тепла. Днем понадобится зонтик, воздух прогреется до 7-8 градусов. На взморье местами пройдет дождь, будет преобладать дождливое небо. В первой половине дня будет около 4, днем - 7 градусов тепла.

В субботу усилится западный ветер. Ожидается переменная облачность и осадки. В Вильнюсе и Каунасе пройдет дождь. Ночью и утром термометры будут фиксировать 5, днем — 7-9 градусов тепла.

В Шяуляй будет облачно, местами пройдет дождь. Ночью будет около 3-4, днем — около 8 градусов выше ноля. На взморье ожидается небольшая облачность и дождь. Ночью и утром осадки будут обильными, днем покажется солнце. Температура будет колебаться в пределах 6 градусов.

В воскресенье погода будет похожей: будет преобладать переменная облачность, местами пройдет дождь, будет дуть несильный западный, северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет малооблачно, температура будет колебаться в пределах 1-3 градусов тепла. Днем будет облачно, местами пройдет дождь. Будет около 7-8 градусов тепла.

В Шяуляй ночью и утром будет около -1-0 градусов. Днем местами пройдет дождь, воздух прогреется до 6-7 градусов. На взморье ожидается небольшая облачность, пройдет несильный дождь. Ночью и утром будет около 4, днем — около 6 градусов тепла.

По данным Gismeteo.lt, в ночь на понедельник ожидается небольшой мороз, днем температура будет примерно такой же, как и воскресенье, будет дуть пронизывающий северо-западный ветер. Во вторник ветер уже будет юго-западным, станет теплее. Со среды южный ветер усилится, потеплеет, однако будет идти дождь. Температура уже станет положительной, а днем воздух прогреется до 10-14 градусов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

При росте доходов не все жители Лиитвы почувствуют рост экономики (20)

При росте доходов не все жители Лиитвы почувствуют рост экономики
Глава Центробанка Литвы (Lietuvos bankas) Витас Василяускас говорит, что в связи с ускорением роста мировой и литовской экономики, его воздействие относительно неравенства доходов ощутят не все жители.

Пять рекордов Гиннесса гражданина Литвы Валериана Романовского (2)

Рекорд Валериана Романовского (Фото - Вацлав Лаба, Projekt VR)
Пронизывающий холод, не тот, к которому мы привыкли в Литве, он проходит через все слои одежды, минус 40 градусов, вокруг ночь. Стужа постепенно сокрушает волю и силы к сопротивлению, но человек не сдается, нажимает на педали велосипеда, впереди еще 24 часа, нужно экономить силы.

Погода: весна вернется, но не сразу (1)

Погода: весна вернется, но не сразу
Под конец недели в Литву придет дождь, поднимется ветер. Однако температура потихоньку начнет расти, впрочем, настоящее тепло начнет радовать только на следующей неделе.

Жизнь в районе вокзала: видят, как уезжает Литва (36)

Kauno autobusų stotis
"Видите, очереди нет. Литва уехала", - улыбнулся часовщик, работающий напротив Каунасского автовокзала. Представители малого бизнеса стали безмолвными свидетелями уезжающей Литвы – люди, которые снуют в районе вокзала, их услугами пользуются редко. Процветают только заведения общепита.

Ответ на вопрос, как вернуть эмигрантов – рядом (77)

Biržų gyventojai piktinosi Darbo biržos atsiųstais statybininkais
Демографы бьют в набат, говорят, что в ближайшие десятилетия число жителей Литвы будет сокращаться быстрее всего в ЕС, поэтому предлагают взглянуть на Эстонию.
Facebook друзья
Rambler's Top100