Погода: весна вернется, но не сразу

Под конец недели в Литву придет дождь, поднимется ветер. Однако температура потихоньку начнет расти, впрочем, настоящее тепло начнет радовать только на следующей неделе.

В четверг ветер повернется с северо-запада, запада. В ночное время суток будет преобладать отрицательная температура, местами сформируется гололедица. Днем небо будет светлее на северо-западе Литвы. В Вильнюсе и Каунасе будет облачно, вероятность осадков небольшая. Ночью будет -3-1 градусов. В течение дня воздух прогреется до 6-7 градусов тепла.

В Шяуляй в ночные и утренние часы будет ясно, температура опустится до -5-3 градусов. Днем будет доминировать переменная облачность, будет около 7 градусов тепла. На взморье будет ясно. В ночное время будет -3-1 градусов мороза. Днем солнечные лучи воздух прогреют до 5-6 градусов.

В пятницу будет дуть сильный юго-западный ветер, дождь ожидается в большинстве районов. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет холодно -2-0 градусов. Днем ожидается дождь, температура поднимется до 6-7 градусов.

В Шяуляй ночью будет около -1 градуса мороза, температура утром будет около 1-2 градусов тепла. Днем понадобится зонтик, воздух прогреется до 7-8 градусов. На взморье местами пройдет дождь, будет преобладать дождливое небо. В первой половине дня будет около 4, днем - 7 градусов тепла.

В субботу усилится западный ветер. Ожидается переменная облачность и осадки. В Вильнюсе и Каунасе пройдет дождь. Ночью и утром термометры будут фиксировать 5, днем — 7-9 градусов тепла.

В Шяуляй будет облачно, местами пройдет дождь. Ночью будет около 3-4, днем — около 8 градусов выше ноля. На взморье ожидается небольшая облачность и дождь. Ночью и утром осадки будут обильными, днем покажется солнце. Температура будет колебаться в пределах 6 градусов.

В воскресенье погода будет похожей: будет преобладать переменная облачность, местами пройдет дождь, будет дуть несильный западный, северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет малооблачно, температура будет колебаться в пределах 1-3 градусов тепла. Днем будет облачно, местами пройдет дождь. Будет около 7-8 градусов тепла.

В Шяуляй ночью и утром будет около -1-0 градусов. Днем местами пройдет дождь, воздух прогреется до 6-7 градусов. На взморье ожидается небольшая облачность, пройдет несильный дождь. Ночью и утром будет около 4, днем — около 6 градусов тепла.

По данным Gismeteo.lt, в ночь на понедельник ожидается небольшой мороз, днем температура будет примерно такой же, как и воскресенье, будет дуть пронизывающий северо-западный ветер. Во вторник ветер уже будет юго-западным, станет теплее. Со среды южный ветер усилится, потеплеет, однако будет идти дождь. Температура уже станет положительной, а днем воздух прогреется до 10-14 градусов.