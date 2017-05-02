Погода: весенняя сказка продлится всю неделю

Похоже, что в первую неделю мая будет тепло и солнечно. Тем не менее, во второй половине недели облаков станет больше, ветер - сильнее, однако температура не будет спешить падать.

Температура во вторник днем поднимется еще выше, чем в понедельник, однако будет прохладный северо-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром порядка 1-2 градусо тепла. Днем солнче прогреет воздух до 13-15 градусов. В Шяуляй преимущественно ясно. Ночью и утром 0-1 градус. Днем - около 13 градусов. На взморье также будет ясно. В первой половине суток 2-4 градуса, днем - 13 градусов тепла.

В среду станет более облачно, однако вероятность осадков слабая. Ветер восточный, северо-восточный. В Вильнюсе и Каунасе большую часть суток будет ясно. Ночью и утром 1-3 градуса. Днем небольшая облачность, около 14 градусов. На взморье ночью и утром небо будет ясным, 5 градусов тепла. Днем небольшая облачность, около 13 градусов.

В четверг облачность возрастет, будет сильный восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидается переменная облачность. Ночью и утром до 7, днем 15-16 градусов. В Шяуляй переменная облачность. В первой половине суток около 6, днем 13-14 градусов. На взморье будет пасмурно, ночью и утром 6-8, днем 14 градусов.

В пятницу в восточных районах страны возможен небольшой дождь. На западе Литвы будет больше солнца. В Вильнюсе и Каунасе облачно с прояснениями, возможен небольшой дождь. Ночью и утром 8-9, днем около 15 градусов. В Шяуляй преимущественно ясное небо. Днем воздух прогреется до 14 градуосв. На взморье вероятность облачной погоды небольшая. В первой половине дня 8-10 градуосв, днем 13-14 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, на выходных будет переменная облачность, вероятность дождя слабая. Температура снизится на 1-2 градуса, будет сильный северный ветер.