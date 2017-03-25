Погода: в выходные похолодание, со следующей недели потеплеет

В субботу погода испортится: будет пасмурно, похолодает, ожидаются осадки. В воскресенье немного потеплеет, вероятность осадков невелика, только солнце еще будет за облаками. В начале следующей недели весна вернется: потеплеет, правда, ожидается порывистый ветер.

В субботу погода будет неприятной. Ночью и утром ожидается гололед. Ожидается мокрый снег, дождь, порывистый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром переменная облачность, –2–1 градус. Днем осадки, будет всего 4–5 градусов. В Шяуляй ночью –2 градуса, утром ожидаются смешанные осадки. Днем будет 3–5 градусов, дождь. На взморье сильный ветер, небольшой дождь. Ночью и утром 3, днем 4–5 градусов.

В воскресенье ночью чуть меньше нуля. Днем небольшие прояснения. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно. Ночью и утром около 0–1 градус. Днем облачно, 5–6 градусов. В Шяуляй ночью и утром около 0–1 градуса, днем ожидаются прояснения, температура поднимется до 7–8 градусов. На взморье большую часть дня будет ясно. Ночью и утром –2–0 градусов. Днем солнечно, 5–6 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, начало следующей недели порадует возвращением тепла и солнца. Однако будет дуть сильный северо-западный ветер. Во второй половине дня потеплеет еще больше, местами днем будет до 12 градусов.