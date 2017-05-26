Погода: в выходные ожидается жара

В конце недели погода будет очень переменчивой. 26 мая в стране будет прохладнее, во многих районах пройдут небольшие дожди, а с субботы вернется летнее тепло.

В пятницу будет облачно, время от времени ожидается дождь. В Вильнюсе и Каунасе облачно, небольшой дождь. Ночью и утром 10–13, днем около 16–17 градусов тепла. В Шяуляй также будет идти дождь. В первой половине дня 8–11, днем 15 градусов. На взморье ночью и утром будет пасмурно, небольшой дождь. Утром 10–12, днем 16 градусов тепла.

В субботу во многих районах ожидается ясная погода, а облака появятся только во второй половине дня. В Вильнюсе и Каунасе большую часть дня будет ясно. Ночью и утром будет 8–12 градусов тепла. Днем температура поднимется до 20–21 градуса. В Шяуляй небольшая облачность, однако осадков не ожидается. Ночью и утром будет 7–11, днем солнце, 18 градусов. На взморье будет ясно. Утром 9–12, днем 15–16 градусов тепла.

В воскресенье погода порадует еще больше: температура поднимется выше, будет солнечно. В Вильнюсе и Каунасе небо будет ясным. Ночью и утром 13–16, днем до 24–26 градусов. В Шяуляй вероятность дождя невелика. В первой половине дня будет 10–14, днем 25 градусов тепла. На взморье также ожидается ясная погода. Ночью и утром 12–14, днем около 18 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник усилится ветер, во многих районах пройдет дождь, по-прежнему будет тепло. Во вторник станет прохладнее, пойдет дождь.