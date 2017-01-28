Погода: в воскресенье выглянет солнце

В последние выходные января ожидается спокойная погода, без особых осадков. В субботу будет пасмурно, а в воскресенье немного похолодает и во многих районах выглянет солнце.

В субботу во многих районах ожидается облачная погода, местами возможны гололед и туман. В Вильнюсе и Каунасе весь день будет пасмурно. Ночью и утром будет до –2–0 градусов. Днем воздух прогреется до 1–3 градусов. В Шяуляй ночью будет ясная погода, температура –3 градуса. Днем ожидается высокая облачность, температура 0–1 градус тепла. На взморье будет пасмурно, утром 1–2, днем 3 градуса тепла.

В воскресенье станет прохладнее, во второй половине дня во многих районах ожидаются прояснения. В Вильнюс и Каунасе ночью будет пасмурно, температура будет колебаться от –1 до 1 градуса тепла. Днем облака рассеются, в Вильнюсе будет около 0, в Каунасе 1–2 градуса тепла. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, до –1 градуса. Днем облачность снизится, будет 1–2 градуса тепла. На взморье ветер развеет тучи, воздух прогреется до 1–2 градусов тепла.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в начале недели, в последние дни января, погода будет солнечной, будет дуть южный ветер, по ночам температура будет опускаться немного ниже.

Во второй половине недели возможно небольшое потепление.