Погода: в субботу - лето, в воскресенье - осень

На субботу в Литве прогнозируется жаркая погода, но может возникнуть шквальный ветер, выпасть град, сообщают синоптики.

В субботу днём ожидается переменная облачность, во многих местностях пройдут небольшие дожди с грозой. Местами дожди будут сильными, возможен шквальный ветер южных направлений, переходящий в западный, 6-11 м/сек, при шквале порывы могут достигать 15–20 м/сек.

Максимальная температура - 26–31, на взморье - 20–25 градусов тепла.

На воскресенье прогнозируется дождливая и более прохладная погода: ночью будет 12–17, днем - 18–19 градусов тепла.

Прохладная и дождливая погода ожидается и в начале следующей недели.