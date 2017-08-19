Погода: в субботу - лето, в воскресенье - осень

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ru.DELFI.lt
суббота, 19 августа 2017 г. 09:52
На субботу в Литве прогнозируется жаркая погода, но может возникнуть шквальный ветер, выпасть град, сообщают синоптики.
Karolio Cemnolonskio nuotr.
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В субботу днём ожидается переменная облачность, во многих местностях пройдут небольшие дожди с грозой. Местами дожди будут сильными, возможен шквальный ветер южных направлений, переходящий в западный, 6-11 м/сек, при шквале порывы могут достигать 15–20 м/сек.

Максимальная температура - 26–31, на взморье - 20–25 градусов тепла.

На воскресенье прогнозируется дождливая и более прохладная погода: ночью будет 12–17, днем - 18–19 градусов тепла.

Прохладная и дождливая погода ожидается и в начале следующей недели.

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