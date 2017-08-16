Погода: в середине августа лето упрочит свои позиции

В середине августа лето не уйдет, наоборот, оно упрочит свои позиции: ежедневно температура будет становиться все выше, установится жаркая погода. Но есть и неприятная новость: время от времени будет идти дождь, а в выходные погода изменится.

В среду ночью будет облачно, но без осадков. Днем переменная облачность, местами кратковременный дождь. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, ночью 14–16, днем около 25 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет облачно, 14–15 градусов. Днем облака рассеются, воздух прогреется до 23 градусов. На взморье ночью 16–17, днем солнечно, до 23 градусов.

В четверг будет тепло, местами кратковременные дожди. В Вильнюсе и Каунасе ясно, только местами возможна небольшая облачность, кратковременный дождь. Ночью температура составит 14–17, днем 25–26 градусов тепла. В Шяуляй ночью ясно, 14–15, днем 24 градуса тепла. На взморье облачно, в первой половине дня дождь, около 17 градусов. Днем воздух прогреется до 21 градуса.

В пятницу погода практически не изменится. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, во второй половине дня придут облака. Ночью будет 16–18, днем 26 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно, температура 15–17, днем 22 градуса тепла. На взморье ночь будет ясной, однако утром будет пасмурно. Температура будет колебаться в пределах 16 градусов. Часто будет идти дождь, воздух прогреется до 22 градуса.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу еще будет жарко, однако дождь с грозой пройдет почти во всех районах, особенно во второй половине дня. В воскресенье будет пасмурно, прохладно и дождь.