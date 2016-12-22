Погода в праздники: сильный ветер, снег и дождь

Во второй половине недели ненадолго выглянет солнце. Однако, порадоваться солнцу смогут не все. В последние рабочие дни станет немного теплее, по ночам местами ожидаются небольшие заморозки. В праздничные выходные усилится ветер, ожидаются осадки.

В четверг местами выглянет солнце. Однако в западных районах будет сильная облачность, ожидаются осадки. В окрестностях Вильнюса и Каунаса небольшая облачность. В первой половине дня –3–2 градуса. Днем будет 0–1 градус. В Шяуляй будет пасмурно, но возможны небольшие прояснения. Будет 0–1 градус выше нуля. На взморье облачно, во второй половине дня дождь. Воздух прогреется до 4–5 градусов.

В пятницу снова ожидается облачная погода, возможны смешанные осадки. В Вильнюсе ночью небольшой снег, будет до –2 градусов. Днем будет пасмурно, до 2 градусов тепла, дождь. В Каунасе ночью небольшой снег, около нуля. Утром будет 1–2, днем до 3 градусов выше нуля. В Шяуляй сильная облачность. Ночью и утром 1–2, днем 3–4 градуса тепла. На взморье облачно, дождь, сильный ветер. Температура составит 5–6 градусов тепла.

В субботу ожидается сильный ветер, дождь. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно, дождь. Ночью 1–3 градуса тепла. Утром около нуля. Днем 0–1 градус тепла. В Шяуляй ночью дождь, около 3 градусов тепла. Утром около нуля. Днем усилится ветер, будет до 2–3 градусов. На взморье сильный ветер и дождь. В первой половине дня будет 3–4, днем 6 градусов тепла.

В воскресенье будет теплее, ожидается порывистый ветер. В первой половине дня ожидаются осадки. Днем возможно солнце. В Вильнюсе и Каунасе мокрый снег, возможны осадки. В Шяуляй 1–2 градуса. В первой половине дня снег с дождем,днем порадует солнце. На взморье ночью и утром дождь. Днем вероятность осадков невелика. температура будет колебаться в пределах 4–6 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели погода не будет зимней. Будет пасмурно и сыро, потеплеет. Днем ожидается температура 8–10 градусов.