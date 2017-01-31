Погода: в последний день января похолодает

Январь простится с нами солнечной, но более прохладной погодой. В первый день февраля также порадуемся солнцу, но температура будет низкой. Перемены ожидаются к концу недели: небо станет пасмурным, температура также изменится.

31 января ожидаются перемены: почти повсюду появится солнце, однако будет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе невысокая облачность. Ночью и утром в Вильнюсе –5–4, днем –3–2 градуса ниже нуля, в Каунасе будет немного теплее. В Шяуляй будет облачно, в первой половине дня –4–3, днем –2–0 градусов, понемногу облака рассеются. На взморье будет солнечно. Ночью и утром –4–2, днем до –1–0 градусов.

В среду ночью придет волна холода. Холоднее всего будет в юго-восточной Литве. Днем во многих районах ожидаются прояснения. В Вильнюсе в первой половине дня будет –10–9, днем –6–5 градусов ниже нуля. В Каунасе и Шяуляй небо будет ясным. Ночью и утром –8–7, днем –3-0 градусов. На взморье вероятность дождя невелика. Ночью и утром –5–3, днем солнечно, –2–0 градусов.

В четверг станет немного теплее, будет пасмурно. В Вильнюсе утром –7, днем –4–2 градуса ниже нуля. В Каунасе в первой половине дня будет пасмурно температура снизится до –5–4 градусов, днем будет –2–0 градусов. На взморье ночью будет ясно, –5–4 градусов. Днем небольшая облачность, температура –2–0 градусов.

В пятницу станет немного теплее. Облачность сохранится, вероятность осадков невелика. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром –3–2 градуса. В первой половине дня –1, после обеда 0–1 градус тепла. В Шяуляй небольшая облачность, поэтому там будет прохладнее. Температура снизится до -5–4 градусов, днем –2–0 градусов. На взморье будет пасмурно, около 0.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные усилится ветер, будет облачно, только в воскресенье ожидаются небольшие прояснения. В выходные дни температура сильно не изменится.