Погода в последние летние выходные немного улучшится

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ru.DELFI.lt
четверг, 24 августа 2017 г. 08:09
Во второй половине недели погода ожидается ветреная и дождливая. Последние летние выходные будут немного теплее, однако небо будет пасмурным.
Palangos paplūdimys
© DELFI / Karolina Pansevič

В четверг ночью на востоке страны ожидаются осадки, местами обильные. В остальной части страны кратковременные дожди пройдут лишь местами. Днем в восточной Литве по-прежнему будет дождливо, в других районах сильный ветер и прояснения. Вечером небо прояснится во многих местах. Вильнюсе дождь как ночью, так и на протяжении большей части дня. Ночью будет В Каунасе ночью небольшой дождь, температура 12–13 градусов. Днем облака понемногу рассеются, будет 19 градусов. В Шяуляй ночью небольшой дождь, будет 11–12 градусов тепла. Днем небо ясное, воздух прогреется до 19 градусов. На взморье в первой половине дня ожидается облачность, небольшой дождь. Утром 15, днем солнце согреет воздух до 18–19 градусов.

В пятницу снова ожидается дождь. Сначала он пройдет в западной части Литвы. Меньше всего осадков ожидается в южной части. В Вильнюсе и Каунасе ночь будет ясной, температура 8–10 градусов. Днем облачность увеличится, пройдет дождь. Воздух прогреется до 19 градусов. В Шяуляй ночью без осадков, температура 9–11 градусов. Днем станет пасмурно, во второй половине дня пройдет дождь. Температура поднимется до 16 градусов. На взморье дождь ожидается с самого утра, будет 15 градусов. Днем дождь, будет около 18 градусов, сильный ветер.

В субботу переменная облачность, во многих районах пройдут сильные дожди. Сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе облачно, небольшой дождь. Ночь 12–14, днем около 20 градусов тепла. В Шяуляй в небе будут кружится облака, небольшой дождь. Ночью 10–12, днем 19 градусов тепла. На взморье будет 16–18 градусов, небольшая облачность и кратковременный дождь.

В воскресенье ветер стихнет. Температура будет похожей, но по-прежнему ожидаются дожди. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно, 10–12 градусов. Днем увеличится облачность, пройдет дождь, а к вечеру небо прояснится. Воздух прогреется до 18–19 градусов. В Шяуляй по небу будут плыть облака, время от времени ожидаются дожди. Ночью будет 11–12, днем около 18 градусов тепла. На взморье будет пасмурно. Ночью без дождя, будет 15 градусов. Днем пройдет сильный дождь, воздух прогреется до 18 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, начало следующей недели не порадует: погода будет больше похожей на осеннюю, чем на летнюю. Будет прохладно и дождливо.

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Погода в последние летние выходные немного улучшится (1)

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