Погода: в первый день Нового года будет довольно тепло

 (1)
ru.DELFI.lt
воскресенье, 1 января 2017 г. 11:46
Если 1 января погода будет относительно спокойной, температура будет немного выше нуля, то уже в начале недели придет небольшой мороз.
© DELFI (A.Ufarto nuotr.)

В воскресенье без перемен: будет облачно, возможен небольшой дождь. В Вильнюсе будет 1, в Каунасе 2 градуса тепла. В Шяуляй воздух прогреется до 4–5 градусов, а к вечеру станет прохладнее. На взморье осадки будут более обильными, будет 5–6 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, первая неделя января будет зимней. В понедельник станет прохладнее, ожидается дождь. К вечеру придет мороз, пойдет снег, дороги станут скользкими. Со вторника мороз усилится, пойдет снег.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

В Литве уже попались пятеро водителей, которым грозит уголовная ответственность (12)

Policijos reidas Kaune
Похоже, что пятеро водителей надолго запомнят 1 января 2017 года.

В Литве отмечают День флага (25)

В Литве отмечают День флага
В первый день Нового года в Литве по традиции отмечают День флага.

Больше семей получит "детские" деньги (4)

Больше семей получит детские деньги
С 1 января 2017 года расширяется круг семей, которые могут претендовать на получение "детских" денег, при подсчете пособий по уходу за ребенком не будут применять "потолок", в 2018 году начнет действовать Общественный семейный дом, в котором сталкивающиеся с проблемами семьи получат всестороннюю помощь и знания.

Погода: в первый день Нового года будет довольно тепло (1)

Погода: в первый день Нового года будет довольно тепло
Если 1 января погода будет относительно спокойной, температура будет немного выше нуля, то уже в начале недели придет небольшой мороз.

Жители Литвы встретили Новый год: были и поцелуи и драки (29)

Naujametinė naktis Vilniuje
Ночь с субботы на воскресенье жители Литвы провели бурно. Наступивший год красного петуха призывали встречать активно.
Facebook друзья
Rambler's Top100