Погода: в первый день Нового года будет довольно тепло

Если 1 января погода будет относительно спокойной, температура будет немного выше нуля, то уже в начале недели придет небольшой мороз.

В воскресенье без перемен: будет облачно, возможен небольшой дождь. В Вильнюсе будет 1, в Каунасе 2 градуса тепла. В Шяуляй воздух прогреется до 4–5 градусов, а к вечеру станет прохладнее. На взморье осадки будут более обильными, будет 5–6 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, первая неделя января будет зимней. В понедельник станет прохладнее, ожидается дождь. К вечеру придет мороз, пойдет снег, дороги станут скользкими. Со вторника мороз усилится, пойдет снег.