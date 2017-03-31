Погода: в первые выходные апреля придет долгожданное тепло

ru.DELFI.lt
пятница, 31 марта 2017 г. 09:46
Прощаясь, март прольется весенним дождем, а апрель начнется с долгожданного тепла: в выходные ожидается повышение температуры до 20 градусов.
© GRYNAS.lt nuotr.

31 марта, в пятницу, ожидается облачная погода, дождь. Температура поднимется выше, ожидается порывистый ветер. Ночью немного прохладнее будет в восточной части страны, там возможен гололед. В Вильнюсе и Каунасе сильный дождь ожидается утром. Воздух прогреется до 4–6 градусов тепла, днем 9–10 градусов. В Шяуляй в первой половине дня сильный дождь. Будет 3–5 градуса. Днем небольшой дождь, температура поднимется до 8–9 градусов. На взморье будет 7 градусов тепла. Ночью и утром облачно, сильный дождь.

В субботу будет облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром 5–7 градусов, днем в Вильнюсе 11–13, в Каунасе до 15 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет облачно, 3-4 градуса тепла, днем до 15 градусов. На взморье ночью будет пасмурно, небольшой дождь. Утром небо прояснится. Будет 5–6 градусов. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 14 градусов.

В воскресенье станет еще теплее, небо будет солнечным. Вечером дождь, возможна гроза. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром 9–11, днем до 18–20 градусов. В Шяуляй небольшая облачность. В первой половине дня 10–11, днем 17–18 градусов. На взморье ночью и утром 6–8, днем облачно, до 10 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник небольшой дождь, будет прохладнее. Во вторник снова выглянет солнце, ночью будет прохладнее, небольшой мороз, днем воздух прогреется до 10–13 градусов.

В среду поднимется сильный ветер, станет пасмурно. Во второй половине недели снова похолодает.

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