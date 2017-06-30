Погода: в начале следующей недели ожидается похолодание

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ru.DELFI.lt
пятница, 30 июня 2017 г. 09:10
На стыке июня и июля будет по-летнему тепло, однако возможны дожди с грозами. В начале следующей недели похолодает.
© DELFI / Karolina Pansevič

В ночь на пятницу во многих районах прошли ливневые дожди с грозами. Днем во многих районах пойдут дожди. Будет тепло. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня переменная облачность, дождь, гроза. Будет 20–22 градуса тепла. Днем облачно, дождь. Воздух прогреется до 25–26 градусов. В Шяуляй во второй половине дня будет спокойнее, 18–20 градусов. Днем переменная облачность, дождь. Температура составит 23 градуса. На взморье 18–20 градусов. Дождь.

В субботу погода будет похожей. Сохранится порывистый ветер, дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно, 16–19 градусов. Днем дождь, около 25 градусов. В Шяуляй ночью и утром ясно, 15–17 градусов. Днем облачность повысится, пройдет дождь, возможна гроза. На взморье облачно, дождь. Ночью и утром 15–17, днем около 19 градусов тепла.

В воскресенье будет пасмурно, дождь, станет прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня небольшая облачность. Будет 16–17 градусов тепла. Днем пойдет дождь, воздух прогреется до 18 градусов. В Шяуляй ночью и утром небольшая облачность, температура 14–17 градусов. Днем облачность повысится, пойдут дождь. Воздух прогреется до 19 градусов. На взморье будет пасмурно, дождливо, температура составит 15–17 градусов.

Согласно данным www.gismeteo.lt, в понедельник температура будет такой же, как в воскресенье, усилится западный ветер. Облачность понизится, однако во многих районах пройдут дожди. До середины недели особых перемен не ожидается, к концу недели потеплеет.

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