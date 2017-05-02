Погода в мае будет настоящим испытанием

После неважной погоды в апреле жители Литвы, вероятно, возлагают большие надежды на май. Пока в начале месяца прогнозируют солнечную и сухую погоду.

Несмотря на то, что по ночам все еще будет холодно, а местами даже ожидаются заморозки, днем станет теплее, а во второй половине недели воздух местами прогреется до 17–18 градусов.

Однако радоваться весне пока мешает холодный северо-западный ветер.

Согласно прогнозам, тепло придет ненадолго, вскоре придут неприятные перемены.

В середине второй недели мая придет волна холодной и влажной погоды. Будет ветрено. По ночам чуть выше нуля, местами заморозки. Днем будет всего 6–10 градусов тепла. Такой невеселый период в течение некоторого времени будет омрачать настроение, но во второй половине месяца погода улучшится.

По нынешним прогнозам, облачность снизится, хотя и будет несколько дождливых дней. Однако по ночам уже будет теплее, а днем 15-20 градусов. Вероятно, что значительно потеплеет к концу месяца.

Вообще такие контрастные периоды наблюдаются все чаще. Не минуют они нас и в мае.

Прогноз подготовлен по данным gismeteo.lt.