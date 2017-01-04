Погода: в Литве сильный ветер и снег

В ближайшие дни зима покажет себя во всей красе: в среду ожидаются метели, в в конце недели - жуткая стужа. В такую погоду не захочется покидать дом, да и спасатели рекомендуют без надобности этого не делать.

В среду ночью и утром ожидается метель, днем дела будут обстоять ничем не лучше. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня сильный снег, будет –2–0 градусов. Днем возможны прояснения, но ожидается мокрый снег, будет до 1 градуса тепла. Вечером сильно похолодает, пойдет снег. В Шяуляй ночью и утром также снег. Будет –3–2 градуса. Днем облачность снизится, будет –2–1 градус. На взморье сильный ветер, в первой половине дня дождь. Будет 2–3 градуса тепла. Днем ожидаются смешанные осадки, температура понемногу снизится. Вечером усилится ветер.

В четверг ночью во многих районах ожидается небольшой снег, но утром облака рассеются, похолодает. Днем ожидается холодный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет пасмурно, снег, утром ожидается ясная погода. Будет –13–10 градусов. Днем будет солнечно, –16 –14 градусов. В Шяуляй –14–12, в первой половине дня будет ясно, позже станет облачно. На взморье без осадков, небо будет ясным. Температура составит –9–8 градусов.

В пятницу будет еще холоднее, ветер успокоится. Холоднее всего будет в Вильнюсе. Ночью и утром будет –22–20, днем –19–18 градусов. В Каунасе весь день будет ясно. Ночью и утром –17–16, днем около –15–13 градусов. В Шяуляй будет облачно, без осадков. В первой половине дня –16–15 градусов. Днем возможны небольшие прояснения, будет –14–13 градусов. На взморье –11–9 градусов, небольшая облачность.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу также ожидается снег, но будет облачная погода. Холоднее всего по-прежнему будет на востоке страны, где ночью будет до –25 градусов.

В воскресенье будет пасмурно, снег, станет теплее - до -9 градусов.