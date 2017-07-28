Погода: в Литве будет как в тропиках

В конце недели сохранится теплая погода, в большинстве районов страны местами пройдет дождь. С воскресенья станет еще теплее, а в начале следующей недели в Литве будет очень душно, температура достигнет примерно 30 градусов. Тем не менее дождевые и грозовые облака уйдут лишь во второй половине недели.

В пятницу будет преимущественно небольшая облачность, местами ожидается кратковременный дождь. Ветер - юго-западный. В Вильнюсе и Каунасе преимущественно переменная облачность. Ночью и утром будет порядка 15-18 градусов. Днем местами пройдет дождь, воздух прогреется до 22 градусов. В Шяуляй облачность будет больше, ожидается несильный дождь. В первой половине суток 16-17, днем 20-21 градус. На взморье ночью и утром пройдет более сильный дождь, ветер в тот момент усилится. Термометры зафиксируют 17-18 градусов. Днем облачность несколько спадет, воздух прогреется до 20 градусов.

В субботу сохранится похожая погода. Ожидается западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток облачность возрастет, пройдет дождь, преимущественно 15-17 градусов. Днем облачность спадет, местами пройдет слабый дождь, воздух прогреется до 21-22 градусов. В Шяуляй - облачно, небольшой дождь. Ночью 13-16, днем около 20 градусов тепла. На взморье будет преобладать небольшая облачность, ожидается опять же небольшой дождь, 17-19 градусов.

В воскресенье будет несколько теплее, ветер - юго-западный, кое-где небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе облака будут то набегать, то рассеиваться, вероятен небольшой дождь. Ночью 14-17, днем - около 25 градусов. В Шяуляй вероятность осадков слабая, ожидается переменная облачность. В первой половине суток термометры зафиксируют 14-16, днем 24 градуса. На взморье ночью небольшой дождь, 17-18 градусов. Днем солнечные лучи нагреют воздух до 23 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в ночь на понедельник будет душно. Днем страну настигнет волна крупных осадков и гроза. Местами воздух прогреется до 27 градусов.

В первые дни августа в Литве установится почти 30-градусная температура, погода обещает быть неспокойной, особенно в среду, когда ожидаются осадки и гроза. Во второй половине недели тепло несколько отступит, но погода будет летней, а небо - чаще солнечным.