Погода: в конце недели ожидается потепление

В первой половине недели в Литве погода будет зимней, а с приближением выходных ожидается потепление, снег растает, пойдут дожди. До середины недели на большей части территории Литвы погода будет зимней. А в среду в западных районах уже потеплеет, в последние рабочие дни тепло распространится и на другой части территории страны.

Во вторник будет холоднее, зимний пейзаж разнообразит иней. Будет пасмурно, только местами небольшие прояснения. В Вильнюсе ночью и утром небольшой снег, будет –9–7 градусов. Днем –7–6 градусов. В окрестностях Каунаса пасмурно, небольшой снег. Ночью и утром будет –7–6, днем до –5–4 градусов. В Шяуляй в первой половине дня –10–8 градусов. Днем облачность снизится, будет –9–6 градусов мороза. На взморье будет пасмурно. Ночью и утром –9–7, днем до –6–5 градусов.

В среду температура будет очень разной: в западной части Литвы потеплеет, ожидаются смешанные осадки, а на северо-востоке по-прежнему будет морозно. В Вильнюсе ночью и утром –11–10, днем –9–6 градусов. В Каунасе в первой половине дня будет пасмурно, –9–7 градусов. Днем из-за облаков выглянет солнце, будет –4–2 градуса. В Шяуляй ночью температура снизится до –11–9 градусов, утром будет –6, днем –4–2 градуса. Во второй половине дня обильный снег. На взморье ночью –3 градуса мороза, но утром около 0, а позже потеплеет до 2–3 градусов. Ожидается мокрый снег и дождь.

В четверг мороз уже ослабеет, во многих районах ожидаются осадки. В Вильнюсе и Каунасе ожидается сильная облачность, снег. Температура ночью и утром –4, днем –3–2 градуса. В Шяуляй в первой половине дня –1–0 градусов. Днем смешанные осадки, будет 1–2 градуса тепла. На взморье сильный ветер и дождь, температура до 3–4 градусов.

В пятницу будет тепло, пойдет дождь, который смоет снег. В Вильнюсе и Каунасе 1–3 градуса тепла, дождь. В Шяуляй небо будет пасмурным, воздух прогреется до 1–2 градуса. На взморье 3–4 градуса тепла, дождь.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу утром возможен небольшой дождь, температура будет выше нуля. Днем ожидаются прояснения, похолодает, ожидается гололед. В Воскресенье ночью мороз, а днем снова выше нуля.