Погода: в конце недели ожидается до 25 градусов тепла

До середины недели в стране будет преобладать более прохладная погода, временами облака принесут дождь, а по ночам местами вновь ожидаются заморозки. Но в четверг погода будет только улучшаться, станет теплее.

Во вторник ночью будет преобладать облачность, местами пройдет небольшой дождь. Утром облака рассеются, днем будет ясно. Ожидается умеренный северный, северо-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток вероятен кратковременный дождь. Ночью будет около 12, утром - около 9 градусов. День должен быть солнечным, воздух прогреется до 15-16 градусов. В Шяуляй будет ясно. Ночью и утром термометры зафиксируют 6-9, днем 12-13 градусов. На взморье будет похожая температура: в первой половине суток 6-9, днем 12-13 градусов.

В среду ночью будет ясно, местами возможны небольшие заморозки. Во второй половине в большинстве районов увеличится облачность, однако осадков не ожидается, будет несильный южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе большую часть суток будет ясно, вечером может появиться облачность. Ночью и утром в Вильнюсе будет около 2-3, в Каунасе 5-6 градусов тепла. Днем температура поднимется до 15-16 градусов. В Шяуляй в первой половине суток будет ясно, 2-4 градуса. На взморье ночью и утром небо будет ясным, термометры зафиксируют 7-9 градусов. Днем небо нахмурится, 13-14 градусов.

В четверг переменная облачность, вероятность осадков невелика, ветер - восточный. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет пасмурно. В Вильнюсе около 5-7, Каунасе 7-9 градусов. Днем облака рассеются, воздух прогреется до 17-18 градусов. В Шяуляй будет облачно. Ночью и утром 8-10, днем около 16-17 градусов. На взморье легкая облачность. Ночью и утром 12, днем 15 градусов.

В пятницу столбики термометров покажут до 20 градусов. Местами солнце закроют небольшие облака, ветер восточный. В Вильнюсе и Каунасе преимущественно небольшая облачность. Ночью и утром температура будет колебаться от 8 до 10 градусов. Днем воздух прогреется до 19-21 градуса. В Шяуляй небо будет ясным. Ночью и утром термометры покажут 7-11, днем 19-20 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt на выходных будет жарко, особенно в воскресенье, когда температура поднимется до 25 градусов.