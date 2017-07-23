Погода: теплые и солнечные выходные сменит сырость

Теплые и солнечные выходные сменят сырость и переменная погода, сообщила радиостанции ЛРТ синоптик Альва Нагелите.

Уже в понедельник ночью пройдет дождь, местами сильный, будет гром. Температура 12-17 градусов. Днем также пройдет кратковременный дождь, местами с грозой. Ожидается около 19-24 градусов.

Дождь пройдет во вторник, при этом температура поднимется до 23-27 градусов.

Сильного ветра и грозы, вероятно, стоит ожидать и в среду. Температура воздуха должна составить 19-24 градуса.

В ходе второй половины недели будет свежее, однако дождь и гроза будут частыми гостями.