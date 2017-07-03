Погода: теплом июль пока не порадует

Первая неделя июля особым теплом не порадует. В понедельник осадков ожидается меньше, чем в выходные, однако в следующие дни снова разверзнутся хляби небесные. В конце недели будет суше, а температура немного повысится.

В понедельник сохранится ветреная погода, облачность снизится, местами пройдут небольшие дожди. В Вильнюсе и в Каунасе в первой половине дня дождь, 14–15 градусов тепла. Днем из-за облаков будет выглядывать солнце, температура поднимется до 18 градусов. В Шяуляй ночью и утром 13–14 градусов, небольшой дождь. Днем переменная облачность, воздух прогреется до 17 градусов. На взморье ночью и утром небольшая облачность, 14 градусов тепла. Днем небольшой дождь, 15–16 градусов тепла.

Во вторник во многих районах дождь. Время от времени из-за облаков будет выглядывать солнце, усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром облачность будет небольшой, ожидается 11–13 градусов тепла. Днем дождь, воздух прогреется до 17 градусов. в Шяуляй ночь будет ясной, однако утром появятся облака. Температура будет колебаться в пределах 11–13 градусов. Днем ожидаются осадки, 16 градусов тепла. На взморье дождь, температура составит около 15 градусов.

В среду погода будет похожей. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью и утром небольшой дождь 11–13 градусов тепла. Днем сильный дождь, гроза. Воздух прогреется до 16–17 градусов. В Шяуляй во второй половине ночи будет ясно, однако утром соберутся облака, будет 10–13 градусов тепла. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до 17 градусов. На взморье переменная облачность, небольшой дождь. В первой половине дня 14–15, днем 17 градусов.

В четверг ночь будет прохладной и ясной, а днем в большинстве районов пройдут небольшие дожди. В окрестностях Вильнюса и Каунаса первая половина ночи будет ясной. Ночью 13, утром всего 9 градусов тепла. Днем небольшая облачность, дождь. Воздух прогреется до 18 градусов. В Шяуляй ночью и утром 9–13 градусов. Во второй половине дня пройдет дождь, температура поднимется до 17–18 градусов. На взморье ночь будет ясной, утром дождь. Температура составит 13–15 градусов, днем до 17–18 градусов.

В пятницу вероятность дождя невелика. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром небо будет ясным, температура 9–13 градусов тепла. Днем облачность увеличится, воздух прогреется до 19–20 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, температура 8–12 градусов, днем до 18 градусов, облачность. На взморье невысокая облачность, небольшой дождь. Ночью и утром 13–15, днем около 18 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет немного теплее, однако солнце будет радовать не всегда. В субботу облака появятся лишь кое-где, а вот в воскресенье облачность повысится на всей территории страны, во многих районах пройдут дожди.