Погода: теплой погоды еще придется подождать

Хотя в эти дни столбики термометров не будут спешить подниматься, все же среди проплывающих по небу облаков будет появляться и солнце, осадки будут несильными. В конце недели ожидаются небольшие изменения: станет немного теплее, однако поднимется ветер, будет влажно.

Во вторник после ночного морозца будет ясно, местами - наледь. Днем будет преобладать переменная облачность, ветер северо-восточный. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет ясно, -8-6 градусов. Днем в небе соберутся облака, 4-5 градусов тепла. В Шяуляй большую часть суток также будет ясно, облачно станет лишь во второй половине суток. Ночью и утром -4 градуса. Днем температура поднимется до 5 градусов тепла. На взморье ночью и утром похолодает до -2-1 градуса, преимущественно ясное небо. Днем появятся облака, около 6 градусов.

В среду картина будет похожей. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет ясно, температура упадет до -7-5 градусов. Днем будет пасмурно, 4-5 градусов. В Шяуляй ночью и утром -4-1 градус. Днем солнце спрячется за облаками, воздух прогреется до 5 градусов. На взморье -2-0 градусов. Днем ожидается преимущественно переменная облачность, до 6 градусов.

В четверг температура как ночью, так и днем поднимется на один-два градуса. Будет несильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе все сутки ожидается небольшая облачность, вероятность осадков слабая. Ночью и утром около -3-2 градусов. Днем температура поднимется до 6-8 градусов. В Шяуляй в первой половине суток будет преимущественно ясно небо. Термометры покажут -3-1 градус. Днем облачность усилится, воздух прогреется до 5-7 градусов. На взморье ночью 3 градуса тепла, небо будем пасмурным. Утром облака развеются, похолодает до -1 градуса. Днем - солнечно, 5-6 градусов.

В пятницу ожидается сильный юго-западный ветер, который принесет дождевые тучи. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром ожидается мороз до -1-0 градусов. Днем небо будет готово пролиться дождем, 6-7 градусов. В Шяуляй ночью будет около нуля, утром - около 2 градусов тепла. Днем частый дождь, до 6 градусов. На взморье будет особенно ветрено, дождь ожидается в течение всех суток. Ночью и утром термометры зафиксируют 5, днем 7 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных также будет достаточно ветрено, особенно в субботу. На небе чаще можно будет увидеть облака, то дождь, то солнце. В субботу ночью будет плюсовая температура, днем - на градус-другой теплее, чем в пятницу. В воскресенье вновь посвежеет.