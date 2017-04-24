Погода: тепло не за горами

Погода на этой неделе будет переменчивой, однако, наконец, дождемся потепления, когда воздух прогреется до 10-15 градусов. Об этом ЛРТ рассказал синоптик Витаутас Сакалаускас. Правда, не обойдется без дождя.

По словам В.Сакалаускаса, в понедельник в некоторых районах ожидаются дожди. Западный ветер утихнет.

«Утро понедельника будет прохладным, температура во многих районах упадет до 0-4 градусов мороза, только местами, скорее всего, в западных районах, будет 1-4 градусов тепла», - прогнозируется В.Сакалаускас.

Во вторник станет теплее. Правда, снова придет циклон с дождями.

«Но ночью уже не будет минусовой температуры. Будет 1-6 градусов тепла. А днем высока вероятность того, что будет 10-15 градусов тепла», - сказал В.Сакалаускас.

По данным Гидрометеорологической службы, после некоторого похолодания во второй половине недели снова потеплеет к выходным — в последние дни апреля ожидается 10-15 градусов тепла.