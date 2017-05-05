Погода: тепло будет радовать недолго

В конце недели погода порадует нас: воздух прогреется до 20 градусов. Однако это тепло придет ненадолго – уже в воскресенье погода изменится.

В ночь на пятницу и в пятницу днем в южных районах страны в небе появятся облака. В других районах облачность днем снизится. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет пасмурно, 9–11 градусов. Днем облака рассеются, воздух прогреется до 17–18 градусов. В Шяуляй ночью и утром невысокая облачность, 7–9 градусов тепла. Днем будет солнечно, до 17 градусов. На взморье невысокая облачность. В первой половине дня 10–11, днем 16 градусов.

В субботу днем местами воздух прогреется до 20 градусов. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность. Ночью и утром 8–10 градусов, днем до 20 градусов. В Шяуляй ночью 7, утром 5 градусов тепла. Днем солнце прогреет воздух до 18–19 градусов. На взморье будет солнечно, ночью 10, утром 7 градусов тепла. Днем будет солнечно, температура поднимется до 15 градусов.

В воскресенье облачность повысится, усилится ветер. Местами пойдут дожди, станет прохладнее. В Вильнюсе облачно и небольшой дождь. Ночью и утром 10–12, днем 14 градусов тепла. В Каунасе переменная облачность. В первой половине дня 9–11, днем около 16 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно. Ночью и утром 6–8, днем 10 градусов тепла. На взморье часто будет светить солнце, утром 7–8, днем 12 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник ожидается порывистый ветер, из-за облаков время от времени будет выглядывать солнце. Местами небольшой дождь. Ночью около 3–6, днем от 7 до 10 градусов тепла. Потом ожидаются заморозки, местами возможны смешанные осадки. Температура опустится еще ниже. Однако к концу недели ожидается потепление.