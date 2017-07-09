Погода: тепла осталось ждать недолго

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ru.DELFI.lt
воскресенье, 9 июля 2017 г. 10:35
В начале следующей недели обещают наступление приятного тепла, но до этого придется слегка потерпеть дождь, сообщает ЛРТ.
© DELFI / Andrius Ufartas

В воскресенье ночью в большинстве районов Литвы прошел дождь, днем также прогнозируют осадки, местами возможна гроза. Днем в воскресенье, как и в субботу, температура будет колебаться от 17 до 22 градусов.

В понедельник заметного дождя не ожидается, юго-западный ветер принесет теплый воздух. Температура ночью почти не будет отличаться от прошлой ночи, а днем воздух прогреется до 21-26 градусов.

Во вторник, с приближением циклона с запада, погода вновь переменится. Возрастет облачность, много где ожидается кратковременный дождь, местами с грозой. Ожидается сильный ветер, во время грозы его порывы могут достигать 15-19 метров в секунду. В большинстве районов прогнозируют теплую погоду. Температура ночью 13-18, днем 20-25 градусов. В Дзукии она может подняться и до 27-28 градусов.

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