Погода: температура поднимется, но ожидается сильный ветер

В ближайшие дни температура немного поднимется, однако это будет вряд ощутимо из-за сильного ветра. Ожидается переменная облачность, в воскресенью ветер стихнет, а в начале следующей недели погода сильно не изменится.

В пятницу днем во многих районах пройдет кратковременный дождь, поднимется юго-западный, западный ветер. В Вильнюсском и Каунасском районах ночью будет ясно, термометры зафиксируют 8-11 градусов. Днем будет преобладать переменная облачность, местами дождь. Погода прогреется до 20 градусов. В Шяуляй утром будет дождливо, в течение дня также не раз пройдет кратковременный дождь. Преимущественно 19 градусов. У моря с утра будет облачно, днем также понадобится зонт. Воздух прогреется до 18-19 градусов.

В субботу сохранится сильный западный ветер, облачно, во многих местах пройдет дождь. В Вильнюсском и Каунасском округах ожидается переменная облачность, местами дождь. Ночью будет около 13, днем порядка 20 градусов тепла. В Шяуляй ночью будет пасмурно, небольшой дождь, 12-14 градусов. Днем небольшая облачность, слабый дождь, температура поднимется до 18 градусов. На взморье 16-18 градусов, ожидается небольшая облачность, местами небольшой дождь.

В воскресенье облачность возрастет, погода будет спокойной, ветер преимущественно восточный. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет около 11-13 градусов. Днем облачно, воздух прогреется до 19 градусов. В Шяуляй ночью будет ясно, преимущественно 10 градусов. Днем облачно, 17 градусов. У моря ожидается пасмурное небо, в первой половине суток кратковременный дождь. В тоже время термометры зафиксируют 13 градусов. Днем она поднимется до 18 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на грядущей неделе больших перемен не ожидается. В первые дни недели будет проглядывать солнце, ветер будет слабым, дождь пройдет не везде. В середине недели усилится южный ветер, будет немного теплее.