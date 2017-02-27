Погода: температура поднимется до 12 градусов тепла

ru.DELFI.lt
понедельник, 27 февраля 2017 г. 08:02
Уходящий февраль попрощается теплой погодой: температура днем 12 градусов тепла. Правда, в первые дни марта такого тепла уже не будет, ожидается сильный ветер и дождь.
© DELFI / Andrius Ufartas

В понедельник будет тепло, но облачно, дождь. Местами возможен туман. В Вильнюсе и Каунасе облачно, дождь. Утром будет 4 градуса тепла. Днем в Вильнюсе 6, в Каунасе до 7 градусов выше нуля. В Шяйляй дождь, утром 2, днем 5 градусов тепла. На взморье 4–5 градусов тепла, будет пасмурно и дождь.

Во вторник усилится южный ветер, станет еще теплее. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня небольшая облачность, без осадков, будет 3–4 градуса тепла. Днем будет солнечно, воздух прогреется до 11 градусов. В Шяуляй утром и ночью ясно, температура 2–4 градуса тепла. Во второй половине дня будет облачно, 9 градусов тепла. На взморье ночью и утром 3–4 градуса. Днем будет пасмурно, дождь. Воздух прогреется до 7 градусов.

В среду во многих районах дождь, порывистый ветер, будет немного прохладнее. В Вильнюсе и Каунасе дождь. Температура 6–8 градусов тепла. Вечером возможны прояснения, будет прохладнее. В Шяуляй ночью и утром облачность будет небольшой, 3 градуса тепла. Днем до 5 градусов тепла. На взморье 4–5 градусов тепла. Ожидается переменная облачность и сильный ветер.

В четверг в первой половине дня небольшой мороз, погода будет ясной. Утром во многих местах ожидаются заморозки, погода будет ясной. Днем будет облачно, потеплеет, ожидается дождь, сильный ветер. В окрестностях Вильнюса и Каунаса будет ясно, температура около нуля. Днем 6–8 градусов тепла, солнце спрячется за облаками. В Шяуляй ночью и утром будет ясно, температура 0–1 градус тепла. Днем пойдет дождь, воздух прогреется до 6 градусов. На взморье около 3–5 градусов тепла, дождь.

В пятницу без особых перемен: ветрено и облачно. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет пасмурно, дождь. Будет около 2 градусов тепла. Днем 5–6 градусов тепла, возможны прояснения. В Шяуляй ночью и утром смешанные осадки, будет 0–1 градус тепла. Днем переменная облачность, небольшой дождь. Воздух прогреется до 4 градусов. На взморье 3–4 градуса тепла, дождь.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, первые выходные марта особых перемен не принесут: будет облачно, небольшой дождь, температура сильно меняться не будет.

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