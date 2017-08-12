Погода: суббота от воскресенья будет отличаться как день от ночи

В субботу в стране будет очень жарко, однако во второй половине уже начнутся перемены – дождь с грозой. Воскресенье от субботы будет отличаться как ночь от дня: будет облачно, свежо, пройдут кратковременные дожди.

В субботу ночь будет спокойной, только на севере и северо-востоке страны местами пройдут кратковременные дожди с грозами. Днем ожидается порывистый ветер, температура поднимется до 30 градусов. После обеда придут дождевые облака, ожидается гроза, сильный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно и душно, температура 19–21 градусов. День будет очень жарким, температура поднимется до 33–34 градусов. К вечеру станет пасмурно, пройдет дождь, ожидается гроза. В Шяуляй ночь будет ясной, 17–19 градусов. Утром возможен небольшой дождь. Днем солнце согреет воздух до 32 градусов, вечером пойдет дождь. На взморье, в субботу местами пройдут дожди с грозами. Ожидается 19–21 градусов. Днем будет 26 градусов тепла, после обеда облачность увеличится, пойдет дождь.

В воскресенье усилится ветер. Ночью во многих районах ожидаются дожди с грозами. Днем будет не так жарко, как накануне, ожидаются кратковременные дожди. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня, ожидается переменная облачность, небольшой дождь, гроза. Температура составит 17–21 градус. Днем солнце спрячется за облаками, пройдет дождь. температура 20 градусов. В Шяуляй ночью будет облачно, пройдет дождь, гроза. Температура составит 16–19 градусов. Днем переменная облачность, воздух прогреется до 20 градусов. На взморье сильный ветер, облачно, небольшие дожди. Будет около 18–19 градусов.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели температура будет примерно такой, как в воскресенье, только по ночам будет прохладнее. По небу будут плыть облака, местами возможен дождь. В Во второй половине недели снова возможно потепление.