Погода: станет еще теплее

В ближайшее время ожидается потепление, однако солнце будет появляться все реже. В выходные дни усилится ветер, температура поднимется еще выше, но во многих районах ожидаются осадки.

В четверг ночью мороз будет небольшим, во многих районах будет пасмурно, ожидается гололед. Днем местами прояснения. В Вильнюсе и Каунасе большую часть дня будет пасмурно, облака рассеются лишь к вечеру. Ночью и утром –3–1 градус. Днем в Каунасе до 5, в Вильнюсе до 3 градусов тепла. В Шяуляй будет облачно. Ночью и утром –1 градус. Днем до 3–4 градусов тепла. На взморье переменная облачность. В первой половине дня 1–2, днем до 3–4 градусов.

В пятницу будет пасмурно, туман, а во многих районах дождь. В Вильнюсе и Каунасе весь день будет облачно, дождь. Ночью и утром 1–2, днем 3–4 градуса тепла. В Шяуляй облачно, небольшой дождь. В первой половине дня 1–2, днем 3 градуса тепла. На взморье дождь, ветер. Воздух прогреется до 3–4 градусов.

В субботу будет дуть холодный северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе сильная облачность, время от времени дождь. Температура 1–3 градуса тепла. В Шяуляй в первой половине дня будет пасмурно, температура –1–0 градусов. Днем облака рассеются, воздух прогреется до 2–4 градусов. На взморье ночью и утром небольшие прояснения, будет 1–2, днем 4 градуса тепла, вечером ожидается дождь и порывистый ветер.

В воскресенье во многих районах дождь, сильный западный ветер. В Вильнюсе в первой половине дня 0–1 градус, возможны смешанные осадки. Днем облачно, около 2 градусов тепла. В Каунасе время от времени дождь. Ночью и утром 1, днем до 2–3 градусов тепла. В Шяуляй ночью небольшой дождь, около 1 градуса тепла. Днем без осадков, облачно, воздух прогреется до 3 градусов тепла. На взморье сильный ветер и дождь. Будет 3–4 градуса тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в начале следующей недели ожидаются дожди и тепло. Кроме того, будет дуть сильный ветер.