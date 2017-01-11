Погода: спокойный период завершился

ru.DELFI.lt
среда, 11 января 2017 г. 08:08
Спокойный период в скором времени завершится, да и о солнце на какое-то время можем забыть. С четверга установится пасмурная, ветреная погода с обильными осадки.
© DELFI (K.Pansevič nuotr.)

В среду сохранится спокойная погода. Во многих районах будет солнечно, усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе ожидается ясная погода. Ночью и утром –12–10 градусов. Днем температура будет колебаться в пределах –9–7 градусов. В Шяуляй вероятность осадков невелика. В первой половине дня –11, днем –9–7 градусов. На взморье будет ветрено и ясно, температура –5–4 градуса.

В четверг порывы ветра усилятся. На взморье ночью ожидаются осадки. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночь будет ясной, а утром соберутся облака. Мороз составит –9–8 градусов. В первой половине дня снег, температура поднимется до –7–5 градусов. Поздно вечером уже будет около нуля, пойдет дождь. В Шяуляй в первой половине дня будет –9–8 градусов, пойдет снег. нем будет уже –6–4. На взморье ветер, снег, до –3 градусов. В первой половине дня до 1, после обеда будет уже 3 градуса, дождь или мокрый снег.

В пятницу также прогнозируют осадки. В Вильнюсе и Каунасе ожидается сильная облачность, снег. Температура от –1 до 1 градуса тепла. В Шяуляй –1–0 градусов, снег. На взморье ночью 3, днем всего 1 градус тепла. Смешанные осадки.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в субботу ночью во многих районах ожидается сильный снег, мороз усилится. Днем ожидаются прояснения, температура отрицательная.

В воскресенье ночью –11–8 градусов, только у моря около нуля или чуть больше. Днем во всей Литве ожидается облачная погода и осадки, в основном снег.

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