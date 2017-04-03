Погода: со второй половины недели ожидается похолодание

В первую неделю апреля погода будет характерной для этого времени года. Такого тепла, как на минувших выходных, не будет, однако в начале недели погода будет приятной. Похолодает со второй половины недели.

В понедельник ночью во многих районах дожди. Днем переменная облачность. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня 9–11 градусов, возможен дождь. Днем время от времени будет выглядывать солнце, воздух прогреется до 14 градусов. В Шяуляй ночью дождь, 10 градусов тепла, утром всего 6 градусов. Днем небольшая облачность, воздух прогреется до 13–14 градусов тепла. На взморье небо будет пасмурным, дождь. Температура 5–8 градусов тепла.

Во вторник в Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно. Ночью около 5, утром 1 градус. Днем воздух прогреется до 14–15 градусов. В Шяуляй переменная облачность. Ночью и утром 1–2 градуса тепла, днем 12–13 градусов. На взморье облачно. Ночью и утром 4, днем 5–6 градусов тепла.

В среду будет облачно, во второй половине дня дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью 6–8 градусов. Днем воздух прогреется до 12–14 градусов тепла, вечером пойдет дождь. В Шяуляй облачно с прояснениями. В первой половине дня 5–7, днем 10 градусов тепла. На взморье облачно, ночью и утром 3–4 градуса, днем до 7.

В четверг ожидаются дожди и похолодание. В Вильнюсе и Каунасе весь день пасмурно и дождь. Ночью 4–6, днем 7–9 градусов тепла. В Шяуляй будет пасмурно и дождливо. Ночью и утром 3–4, днем 7 градусов тепла. На взморье большую часть дня будет пасмурно, небольшой дождь. Температура всего 4–5 градусов тепла.

В пятницу небольшая облачность. Утром чуть ниже 0. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность. Ночью 2–3 градуса тепла, утром –1–0 градусов. Днем до 9–10 градусов. В Шяуляй ночью от –1 до 1 градуса, днем 8–10 градусов тепла. На взморье небольшая облачность, без осадков. Ночью и утром 2–3, днем около 7 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные переменная облачность, температура останется такой же. Будет дуть порывистый западный ветер.