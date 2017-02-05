Погода: снова увидим зиму во всей красе

5 февраля местами пройдет снег, температура будет около 0, однако на следующей неделе вернутся холода – во вторник ночью температура может опуститься до -19 градусов, сказала LRT синоптик Алва Нагелите.

В воскресенье в северной части Литвы будет облачно. В первой половине дня ожидается несильный ветер, который усилится к вечеру. Днем температура около 0. В восточных и южных районах будет 1–3 градуса тепла.

В понедельник понемногу начнет холодать, во многих районах небольшой снег. Ожидается сильный восточный ветер. Температура ночью 4–9, днем 2-7 градусов ниже нуля.

Во вторник ночью без осадков, небо будет ясным, похолодает. Температура снизится до 12–17, а на востоке до 18–19 градусов мороза. Днем от -7 до -9–12 градусов. Ожидается сильный восточный ветер.

В среду ветер стихнет, будет ясно. По-прежнему будет холодно – от -12–17 на взморье до -20 в восточной части страны. Днем будет немного теплее – 6-11 градусов ниже нуля.

В четверг и в пятницу по ночам будет холодно, но днем всего -3–9 градусов.

По словам синоптика, к выходным потеплеет.