Погода: снова придет жара

В начале недели в Литве ожидается сухая и солнечная погода, а к среде в страну придет жара, местами пройдут дожди с грозами.

Днем в понедельник будет ветрено, дождь не прогнозируется, в Вильнюсе и Каунасе будет около 21 градуса тепла. В Шяуляй столбик термометра поднимется до 20 градусов, на взморье будет 17-18 градусов.

Во вторник ветер стихнет и переменится на юго-восточный. Погода будет солнечной, в Вильнюсе и Каунасе ожидается безоблачное небо. Ночью будет 11-13, днем — 22 градуса тепла.

В Шяуляй ночь будет ясной, температура не поднимется выше 10-13 градусов. Днем возможна небольшая облачность, воздух прогреется до 21 градусов. На взморье ожидается переменная облачность. Ночью будет около 15, на следующий день - около 21 градуса тепла.

Температура в среду заметно повысится, будет дуть юго-восточный ветер. Во второй половине дня, ближе к вечеру, солнце закроют облака. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно, облака появятся в вечернее время. Ночью температура не будет превышать 14-16, днем воздух прогреется до 26 градусов.

В Шяуляй ночью будет звездное небо, будет около 14 градусов тепла. Днем будет облачно, воздух прогреется до 24-25 градусов. На взморье ночью будет ясно, термометры покажут 16-17 градусов тепла. В этот день будет доминировать небольшая облачность, возможен небольшой дождь. Воздух прогреется до 24 градусов.

В четверг сохранится жаркая погода, однако небо затянут облака, ожидается грозовой ливень. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет малооблачно, пройдет кратковременный дождь. Температура будет колебаться в районе 20 градусов. Днем ожидается сильный дождь с громом. Воздух прогреется до 26-27 градусов тепла.

В Шяуляй будет малооблачно. Ночью будет около 19, днем — около 26 градусов тепла. Вечером пройдет дождь. На взморье местами пройдет кратковременный дождь, ночью будет около 18, днем — 24 градусов тепла.

В ночь на пятницу ожидается дождь с грозой. Днем будет еще жарче. В Вильнюсе и Каунасе ночью ожидаются осадки, гроза, будет тепло — 19-20 градусов. Днем, как ожидается воздух прогреется до 30 градусов.

В Шяуляй ночь будет пасмурной и дождливой, будет 18-20 градусов тепла. Днем облака рассеются, однако возможен кратковременный дождь, воздух прогреется до 27 градусов. На взморье пройдет небольшой дождь, ночью будет около 19, днем — 26 градусов тепла.

По данным прогнозов Gismeteo.lt, в выходные станет прохладнее, пройдут осадки. В субботу местами будет жарко, однако в воскресенье уже придет прохлада, будет дуть северо-западный ветер, пройдет дождь.