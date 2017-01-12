Погода: снова понадобится терпение

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ru.DELFI.lt
четверг, 12 января 2017 г. 09:07
Вторая половина недели не будет такой солнечной, небо заволокут тучи, выпадут осадки. Температура повысится, поэтому ожидается не только снег, но и дождь. Будет дуть сильный ветер. Будет скользко, поэтому и пешеходов, и водителей призывают быть осторожными.
© DELFI (M. Ažušilio nuotr.)

В четверг усилится южный ветер, уже ночью местами поднимется метель. В западных районах может пройти мокрый снег. В Вильнюсе и Каунасе снег пройдет в первые часы утра, не прекратится он и в течение дня. В первой половине дня будет около 8-6 градусов мороза, днем - около 5-3 градусов ниже ноля. В Шяуляй ночью будет около -9, а утром и днем - 7-5 градусов мороза. Ожидается сильная облачность, снег. На взморье в ночное время ожидается сильный ветер и снег, может подняться метель. В это время температура опустится до -3 градусов. Днем планируется мокрый снег, дождь, воздух прогреется до 2-3 градусов выше ноля.

В пятницу придется подготовиться к еще одной порции осадков. Будет преобладать очень мрачная и ветреная погода. В Вильнюсе и Каунасе будет около 0-1 градусов тепла. Весь день будет облачно, ожидаются смешанные осадки. В Шяуляй температура составит -1-0 градусов. Наиболее обильная порция снега здесь вероятна в вечернее время. На взморье в ночное время и в первой половине дня будет около 1-2 градусов тепла, снег будет мешаться с дождем. Днем будет доминировать нулевая температура, пройдет снег.

В субботу в первой половине дня во многих местах прогнозируется снег. Днем выглянет солнце, будет дуть юго-западный ветер. К вечеру мороз усилится. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет около -1-0 градусов, пройдет снег. В течение дня облака рассеются, температура остается очень похожей, но вечером будет еще холоднее. В Шауляй в первой половине дня будет облачно, ожидается небольшой снег. Температура опустится до -2 градусов. Днем будет около ноля, облачность уменьшится. На взморье воздух прогреется до 1-2 градусов, ожидаются небольшие смешанные осадки.

В воскресенье мороз усилится, особенно это почувствуется в северо-западной Литве. Тем не менее, вечером потеплеет. Будет дуть неприятный северный ветер, во многих районах снова пройдет снег. В Вильнюсе ожидается сильный снег. Ночью будет около -5, днем ​​около -2 градусов. Каунас также получит свежую порцию снега. Ночью и утром температура тут опустится до -9-7 градусов. Днем температура повысится до -3-2 градусов. В Шяуляй ожидаются облака, снег начнется во второй половине дня. В ночные и утренние часы термометры будут фиксировать 10-8 градусов мороза. Днем будет около -5-3 градусов мороза. На взморье также ожидается похолодание. Здесь в ночное время температура упадет до -7, а утром и до -10 градусов. Днем будет около -6-5 градусов мороза.

По данным Gismeteo.lt, в начале предстоящей недели мороз будет не таким сильным, но будет постепенно усиливаться. Во многих местах будет облачно, возможен небольшой снег. Во второй половине недели температура упадет, снова выглянет солнце.

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