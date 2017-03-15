Погода: снова мокрый снег, дождь и гололед

ru.DELFI.lt
среда, 15 марта 2017 г. 09:01
В середине недели будет тепло, но весеннее настроение испортит дождь и неприятный ветер. Правда, ожидается переменная облачность, поэтому будут солнечные дни. Несмотря на некоторые неприятные явления, птицы с каждым днем поют все веселее, а природа быстро пробуждается. Поэтому есть чему радоваться.
© Shutterstock nuotr.

В среду ожидается порывистый западный ветер и осадки. Правда, дождь и мокрый снег возможны в начале дня. Позже облака рассеются, выглянет солнце. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром 2–3 градуса тепла. Будет облачно и дождь. Днем небольшая облачность, возможен кратковременный дождь. Температура поднимется до 8–9 градусов. В Шяуляй в первой половине дня пасмурно, 3 градуса тепла. Небольшой дождь. Днем переменная облачность, будет и солнце и дождь. Воздух прогреется до 7 градусов. На взморье утром небольшой дождь, 5 градусов тепла, днем солнце, до 6 градусов.

В четверг будет дуть порывистый северо-западный ветер. В первой половине дня возможен гололед. В Вильнюсе и Каунасе ночью будет ясно, утром пасмурно и дождь. Температура 1–2 градуса тепла. Днем небольшая облачность, к вечеру небо прояснится. Воздух прогреется до 8–9 градусов. В Шяуляй в первой половине дня будет 0–1 градус, смешанные осадки. Днем небольшая облачность, будет 7 градусов тепла. На взморье ночью и утром моросящий дождь, около 4 градусов тепла. Днем будет солнечно, температура поднимется до 6 градусов.

В пятницу будет ветрено, ветер южный. Ночью и утром будет ясно, во многих районах заморозки. Днем потеплеет, но будет облачно, дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня ясно, –3–2 градуса. Днем до 7 градусов тепла, будет пасмурно, вечером дождь. В Шяуляй ночью –3, утром около –1 градуса. Днем будет облачно, температура 5–6 градусов тепла. Обильные осадки ожидаются вечером. На взморье ночью и вечером облачно, 1–2 градуса тепла. Днем пойдет дождь, около 6 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные погода будет неважной. В субботу сильная облачность и дождь. Будет прохладнее. В воскресенье – не лучше. В первой половине дня ожидаются смешанные осадки, местами температура будет ниже нуля. Днем облачность снизится, местами дождь, но тепла не будет.

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