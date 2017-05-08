Погода снова испортится: ждет холод и снег

ru.DELFI.lt
понедельник, 8 мая 2017 г. 15:18
После теплых выходных на второй неделе мая погода испортится – похолодает, по ночам ожидаются заморозки, прогнозируют снег. В такую погоду стоит позаботиться и о себе и о растениях. В конце недели ожидается потепление.
© DELFI / Karolina Pansevič

В понедельник ожидается облачная погода, во многих районах - дожди. В Вильнюсе и Каунасе ночью 9, утром около 5, днем 11–12 градусов тепла, после обеда во многих районах пройдут дожди. В Шяуляй в первой половине дня небольшая облачность, температура 6-3 градуса тепла. Днем дождь, 8 градусов тепла. На взморье температура 7–8 градусов тепла. В первой половине дня высокая облачность, после обеда дождь.

Во вторник ночью во многих районах ожидаются дожди, местами пройдут смешанные осадки. В северных районах ожидаются заморозки. Днем переменная облачность, осадки. В окрестностях Вильнюса и Каунаса ночью и утром дождь или мокрый снег. Будет 2–4 градуса тепла. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до 9 градусов. В Шяуляй ночью возможны смешанные осадки, будет 1–2 градуса тепла. Днем облачность снизится, температура поднимется до 8 градусов. На взморье дождь. Ночью и утром 3, днем 6 градусов тепла.

В среду ночью в большинстве районов ожидается отрицательная температура, возможен снег. Днем будет облачно с прояснениями, небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью 2 градуса тепла, утром около 0. Возможен снег. Днем облачно, дождь, иногда будет выглядывать солнце. Температура поднимется до 6–7 градусов тепла. В Шяуляй ночью и утром до –1–0 градуса, снег. Днем облачность снизится, пойдет дождь. Будет 6 градусов тепла. На взморье в первой половине дня будет малооблачно, но возможен небольшой снег, будет 1–2 градуса тепла. Днем до 5 градусов выше нуля.

В четверг сильно похолодает, осадков будет меньше. В окрестностях Вильнюса и Каунаса в первой половине дня будет ясно, –2–1 градус. Днем облачно, небольшой дождь, воздух прогреется до 9 градусов тепла. ir ryto В Шяуляй ночью небольшой снег, будет –2–1 градус. Днем небольшой снег, около 7 градусов тепла. На взморье будет ясно, от 2 градусов тепла до нуля. Днем небольшая облачность, дождь. Будет 7 градусов тепла.

В пятницу ночью будет прохладно, но уже теплее, чем в четверг. Вероятность осадков невелика. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня будет ясно. Ночью 1–2 градусам утром –1–0 градусов. Днем вероятно будет облачно, воздух прогреется до 9–11 градусов тепла. В Шяуляй ночью и утром будет ясная погода, –2–0 градусов. Днем облачность увеличится, будет 9–10 градусов. На взморье ночью 3 градуса тепла, утром около нуля. Днем будет солнечно, 10–11 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные ожидается теплая погода.

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