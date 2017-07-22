Погода: снова грядут грозовые ливни

В Литве на выходных ожидает переменчивая погода, кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 20 -25 крадусов тепла, ночью будет 14 -16 градусов, сообщает Гидрометеорологическая служба.

В Вильнюсе и Каунасе в субботу и воскресенье ожидается переменчивая погода, вероятны дожди, днем воздух прогреется до 20-25, ночью опустится до 16 градусов тепла.

На взморье ожидается переменная облачность, могут пройти кратковременные дожди. Днем температура поднимется до 21-23 градусов тепла, ночью опустится до 16 градусов.

Однако уже в понедельник вернутся грозовые ливни, которые будут досождать жителям Литвы всю следующую неделю.