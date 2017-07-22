Погода: снова грядут грозовые ливни

 (1)
ru.DELFI.lt
суббота, 22 июля 2017 г. 13:04
В Литве на выходных ожидает переменчивая погода, кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 20 -25 крадусов тепла, ночью будет 14 -16 градусов, сообщает Гидрометеорологическая служба.
Liūtis Vilniuje
© DELFI / Andrius Ufartas

В Вильнюсе и Каунасе в субботу и воскресенье ожидается переменчивая погода, вероятны дожди, днем воздух прогреется до 20-25, ночью опустится до 16 градусов тепла.

На взморье ожидается переменная облачность, могут пройти кратковременные дожди. Днем температура поднимется до 21-23 градусов тепла, ночью опустится до 16 градусов.

Однако уже в понедельник вернутся грозовые ливни, которые будут досождать жителям Литвы всю следующую неделю.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Погода: снова грядут грозовые ливни (1)

Liūtis Vilniuje
В Литве на выходных ожидает переменчивая погода, кратковременные дожди. Днем воздух прогреется до 20 -25 крадусов тепла, ночью будет 14 -16 градусов, сообщает Гидрометеорологическая служба.

Gallup: литовцы — самая скупая на позитивные эмоции нация в мире В целом у соседей России - "ноль" эмоций (48)

Gallup: литовцы — самая скупая на позитивные эмоции нация в мире
Институт Gallup провёл исследование эмоционального состояния людей в 142 странах. Литовцы, по результатам опроса, оказались в группе стран, жители которых в наименьшей степени испытывают положительные эмоции.

В вильнюсские детские сады примут больше детей и воспитателей (9)

В вильнюсские детские сады примут больше детей и воспитателей
Вильнюсское городское самоуправление в учреждениях дошкольного воспитания увеличивает количество штатных единиц. Всего с первого сентября планируется дополнительно принять 856 новых воспитателей.

Подозреваемый в мошенничестве Римашаускас обжаловал решение о выдаче США (3)

Evaldas Rimašauskas
Гражданин Литвы Эвалдас Римашаускас, подозреваемый в США в мошенничестве против американских компаний информационных технологий Facebook и Google, в пятницу обжаловал решение Вильнюсского окружного суда о его выдаче Соединенным Штатам.

Чехия утвердила отправку военнослужащих в Литву и Латвию (11)

Чехия утвердила отправку военнослужащих в Литву и Латвию
Сенат парламента Чехии утвердил отправку до 290 военнослужащих в Литву и Латвию в составе многонациональных сил НАТО, сообщает агентство LETA.
Facebook друзья