Погода: снег еще увидим, но к концу недели потеплеет

В середине недели снег пройдет не только в Жемайтии, однако уже во второй половине недели температура понемногу будет повышаться, зима уйдет.

В ночь на среду мокрый снег, снег выпадут во многих районах. Днем ожидается переменная облачность, время от времени будет идти дождь. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром снег, температура будет 0–1 градус. Днем небольшая облачность, кратковременный дождь. Воздух прогреется до 8 градусов. В Шяуляй в первой половине дня –2–0 градусов. Небольшой снег. Днем небольшой снег, температура поднимется до 6 градусов тепла. На взморье ночью смешанные осадки, 1–2 градуса тепла. Утром небо прояснится, будет 1-2, днем небольшой дождь, 5–6 градусов тепла.

В четверг погода будет похожей, но уже будет немного теплее. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром мокрый снег, дождь. Температура 2–3 градуса тепла. Днем небольшой дождь, воздух прогреется до 8–9 градусов. В Шяуляй ночью снег, около 1 градуса тепла. Утром около нуля. Днем небольшая облачность, дождь. Температура 7–8 градусов. На взморье небольшой дождь, температура 3 градуса тепла. Утром около нуля. Днем облачно, дождь. Температура 7 градусов тепла.

В пятницу вероятность осадков невелика. Ночью заморозки. В Вильнюсе и Каунасе до –1. Днем небольшая облачность, воздух прогреется до 11 градусов. В Шяуляй ночью и утром –2–1 градус. Днем переменная облачность, 10 градусов. На взморье ясно. Ночью и утром от 2 до 0. Днем около 9–10 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные дни потеплеет. Осадков не ожидается, переменная облачность. Ночью в большинстве районов будет выше нуля, днем 13–15 градусов.