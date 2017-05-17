Погода: скоро уже почувствуем настоящее лето

Во второй половине недели в небе все чаще будут появляться облака, местами - кратковременный дождь, тем временем постепенно будет становиться все теплее.

С пятницы в страну придет волна очень теплого воздуха, так что выходные будут по-летнему жаркими.

В среду ожидается слабый южный ветер. Ночью много где будет ясно, лишь в западных районах начнут собираться облака, кое-где вероятны небольшие заморозки. Днем в западной Литве будет более плотная облачность, временами вероятен небольшой дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток - ясно, 3-6 градусов. Днем солнечные лучи прогреют воздух до 16-17 градусов. В Шяуляй ночью и утром около 4-5 градусов. Днем по небу будут кружить облака, до 17 градусов. На взморье ночью и утром будет ясно, 7-9 градусов тепла. Днем солнце спрячется за облаками, около 14-15 градусов.

Четверг обещает быть облачным, небольшие осадки ожидаются в западных районах страны, слабый южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет пасмурно. В Вильнюсе ночью и утром около 6-8, днем около 14 градусов. В Каунасе в первой половине суток термометры зафиксируют 9, днем 17-18 градусов. В Шяуляй по небу будут проплывать облака. Ночью и утром 11-12, днем 15-16 градусов. На взморье в первую половине суток термометры зафиксируют 9, днем 17-18 градусов. В Шяуляй - небольшая облачность. Ночью и утром температура поднимется до 11-12, днем до 15-16 градусов. На взморье в первой половине суток ожидается облачная погода, чуть позже облака рассеются. Ночью и утром около 12, днем 16-17 градусов.

В пятницу, в первой половине суток местами будет пасмурно, кратковременный дождь. Днем ареал солнечной погоды станет шире, будет теплее, чем в четверг. Сохранится несильный южный, юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе около 11-13 градусов. Днем облачность спадет, воздух прогреется до 18-20 градусов. В Шяуляй ночью и утром местами кратковременный дождь, порядка 12 градусов. Днем небольшая облачность, термометры покажут до 20 градусов. На взморье будет ясно. Ночью и утром 12-14, днем 18-19 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных будет очень тепло. В субботу преимущественно солнечно, слабый восточный ветер, до 21-23 градусов. В воскресенье хорошую погоду слегка разбавит облачность, вечером местами небольшой дождь. Местами воздух прогреется до 25 градусов.