Погода: скоро порадует тепло

В ближайшие дни погода не удивит: ночи будут прохладными, днем тепло также не порадует. В эти дни в Литве будет всего понемногу: и дождей, и облаков, и солнца. На следующей неделе в страну постепенно будут приходить тепло.

В пятницу, в большинстве районов и ночью, и днем ожидаются небольшие осадки. В некоторых местах дороги будут скользкие, туман снизит видимость. Будет дуть умеренный северо-западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет преобладать облачность, дождь. Ночью и утром будет около 3-4, днем - 5-6 градусов тепла.

В Шауляй периодически пройдут осадки. В ночные и утренние часы термометры будут показывать 1-2, днем - 4-5 градусов выше ноля. На взморье в первой половине дня ожидается -2-1 градусов ниже ноля, днем будет около 3 градусов.

В субботу прогнозируется очень похожая погода: будет облачно, местами пройдут смешанные осадки. Северо-западный ветер изменится на северо-восточный. В Вильнюсе будет немного холоднее. В первой половине дня возможен небольшой мокрый снег. В это время температура будет колебаться в пределах 0-1 градусов тепла. Днем ожидается дождь, воздух прогреется до 5 градусов. В Каунасе весь день будет облачно, пройдет небольшой дождь. Ночью и утром термометры будут фиксировать 3, днем ​​- 5-6 градусов тепла.

В Шяуляй в ночные и утренние часы пройдет небольшой снег, будет около -2-0 градусов. Днем будет пасмурно, пройдет дождь. Температура поднимется до 3-4 градусов. На взморье ожидается кратковременный дождь. В первой половине суток столбик термометра покажет 2, днем - 4 градусов тепла.

В воскресенье ночью будет холодать. В северных районах страны местами температура опустится до -8-7 градусов. Будет дуть слабый северо-восточный, северный ветер. В некоторых местах выглянет солнце. В Вильнюсе и Каунасе удет облачно. Ночью и утром диапазон температур составит от -1 градуса до 1 градуса тепла. Днем термометры будут фиксировать 4-5 градусов тепла.

В Шяуляй в первой половине дня будет ясно, похолодает до -4-2 градусов. Днем на небе появятся облака, воздух прогреется до 4 градусов тепла. На взморье сквозь облака периодически будет выглядывать солнце. В ночные и утренние часы возможен слабый снег, будет около ноля. Днем осадков не ожидается, температура повысится до 3 градусов тепла.

В середине следующей недели будет теплее - температура поднимется до 12-14 градусов выше ноля.