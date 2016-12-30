Погода: скоро настанет настоящая зима

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ru.DELFI.lt
пятница, 30 декабря 2016 г. 08:17
В последние дни уходящего года погода практически не изменится: местами по ночам ожидаются небольшие морозы, днем будет пасмурно и выше нуля, особенно это касается западных районов.
© DELFI (Š.Mažeikos nuotr.)

Такой осенней погодой с нами распрощается 2016 год. Однако новый год принесет перемены: первая неделя января принесет долгожданную зиму.

В пятницу в первой половине дня будет пасмурно и сыро. К вечеру небо расчистится, станет холоднее, ожидается гололед. В Вильнюсе и Каунасе ночью температура будет похожей - 1–2 градуса тепла. Будет пасмурно, ожидаются осадки. Вечером небо прояснится, ожидается мороз. В Шяуляй 3–4 градуса выше нуля, время от времени будет идти дождь. На взморье переменная облачность, сильный ветер. Ночью и утром дождь, днем выглянет солнце. Будет 5–6 градусов тепла.

В ночь на субботу на востоке страны возможен небольшой мороз. Днем погода не сильно изменится: будет облачно, дождь. В окрестностях Вильнюса ночью и утром –1–0 градусов. Днем воздух прогреется до 1–2 градусов. В Каунасе температура будет колебаться в пределах 1–3 градусов выше нуля, время от времени ожидается дождь. В Шяуляй облачно, 4–5 градусов тепла. На взморье дождь, ветер. Температура 6 градусов выше нуля.

В воскресенье станет немного теплее, но по-прежнему будет пасмурно, возможны небольшие осадки. Будет дуть порывистый юго-западный ветер. В Вильнюсе 1–2, в Каунасе 2–3 градуса тепла. Возможен небольшой дождь. В Шяуляй ночью 5, днем 3–4 градуса тепла. Весь день будет пасмурно, дождь. На взморье еще больше усилится ветер, сильный дождь. Будет 5–6 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в понедельник ожидаются перемены: станет немного прохладнее, пойдет мокрый снег. С середины недели похолодает еще больше, пойдет снег, ожидаются метели. Самыми холодными будут ночь на четверг и на пятницу - температура может опуститься ниже –20 градусов.

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