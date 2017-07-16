Погода: синоптики снова прогнозируют дожди

Синоптики говорят, что начало следующей недели будет дождливым, однако во второй половине недели будет тепло, хотя и пройдут небольшие дожди. Особенно хорошая погода ожидается в четверг, сказала синоптик Юдита Люкайтите.

"Завтра в Литву придет атмосферный фронт, во многих районах пройдут дожди, в первой половине ночи дожди пройдут у моря, во вторник и в среду дожди ожидаются по ночам, днем в большинстве районов ожидаются кратковременные осадки", – сказала радио LRT Люкайтите.

По ее словам, в ночь на понедельник будет тепло – 9-14 градусов, у моря – до 16 градусов тепла, а днем увеличится облачность – будет 17-22 градуса. Во вторник и в среду ночью температура будет немного ниже – 7-12, у моря – 13-15, а днем – 17-23 градуса тепла.

"Немного теплее будет во второй половине недели, скажем, в четверг ночью – 9-14, а днем – уже 21-26 градусов тепла. В четверг ожидается особенно хорошая погода, осадков будет немного, зато будет тепло и солнечно. Тепло будет и в пятницу, но уже ожидается больше осадков – во многих районах кратковременные дожди, грозы", – сказала синоптик.

Каким будет август, по ее словам, прогнозировать пока рано.

"Чаще всего август бывает самым теплым месяцем, может так будет и в этом году", – сказала Люкайтите.