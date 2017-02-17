Погода: с каждым днем будет становиться все теплее

В конце недели в Литве ожидаются перемены: солнце спрячется за облака, ожидаются осадки. В выходные будет тепло, но ожидается дождливая и ветреная погода.

В пятницу будет пасмурно, во многих районах кратковременные дожди. Ночью и утром туман, будет скользко. В Вильнюсе и Каунасе облачно, дождь. Ночью 0–1, днем 3–4 градуса тепла. В Шяуляй небольшой дождь, будет 3 градуса тепла. На взморье 4 градуса выше нуля, порывистый ветер. Весь день будет облачно, возможен кратковременный дождь.

В субботу ночью местами ожидаются осадки, местами туман. Днем облачность немного снизится. В Вильнюсе и Каунасе 2–3 градуса тепла. В первой половине дня небольшой дождь, днем – небольшие прояснения. В Шяуляй без особых осадков. Ночью и утром 0–1 градус тепла. Днем выглянет солнце, будет 3–4 градуса выше нуля. На взморье будет облачно. Ночью и утром 2, днем 3–4 градуса тепла.

В воскресенье ожидается порывистый юго-западный ветер. В большинстве районов высокая облачность и дождь. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня возможны смешанные осадки. Между тем температура составит 0–1 градус. Днем пойдет дождь, воздух прогреется до 2–3 градусов. В Шяуляй также пойдет дождь. Ночью и утром будет 1, днем 2–3 градуса тепла. На взморье ожидается сильный ветер, пойдет дождь. Воздух прогреется до 3–4 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, в понедельник температура поднимется выше, однако ожидается сильный ветер, во многих районах дождь.

Во вторник в западных районах ожидаются прояснения, однако на остальной части страны все еще будет идти дождь. Также ожидается сильный ветер.