Погода: резкого похолодания не ожидается

В понедельник днем ожидается переменная облачность, местами кратковременный дождь. В Вильнюсском и Каунасском округах днем местами дождь, из-за облаков будет проглядывать солнце. Воздух прогреется до 17-18 градусов.В Шяуляй днем пройдет небольшой дождь, облака станут реже, температура поднимется до 16 градусов. На взморье утром будет яснее, 13 градусов. Днем около 16 градусов, преимущественно небольшая облачность.

Во вторник будет уже суше, ожидается переменная облачность. Ветер будет менять направление. В Вильнюсе и Каунасе без осадков, небольшая облачность. Ночью 9-11, днем 18 градусов. В Шяуляй ожидается переменная облачность, вероятность осадков - слабая. Ночью температура поднимется до 10, днем - до 19 градусов. На взморье будет достаточно ясное небо, ночью 10-12, днем воздух прогреется до 17 градусов.

В среду столбики термометров поднимутся выше, нас побалует солнце, поэтому будет преобладать по-летнему теплая погода. Ветер - юго-западный, средней силы. В Вильнюсском и Каунасском округах преимущественно переменная облачность, дождя не ожидается. Ночью температура дойдет до 11-13, днем - 20-21 градусов. В Шяуляй большую часть суток будет ясная погода. Ночью ожидается 10-11 градусов, днем - 21 градус. На взморье ветер будет несколько сильнее, небо - ясное. Ночью около 14, днем - 20 градусов.

В четверг ожидается еще более теплая погода, однако уже после обеда, к вечеру будет дождь и сильный южный ветер. В Вильнюсе и Каунасе преимущественно ясное небо, дождевые облака появятся к вечеру. В Шяуляй небольшая облачность, во второй половине дня - дождь. Ночью 13, днем - 22 градуса. На взморье в первую половину суток будет ясно, термометры зафиксируют 16-17 градусов. Днем облачность возрастет, после обеда начнется дождь. Воздух прогреется до 20 градусов.

В пятницу, 1-го сентября, ночью местами пройдет дождь. Днем подует свежий северо-западный ветер, будет преобладать переменная облачность, станет слегка прохладнее. В Вильнюсском и Каунасском округах ночью ожидается небольшой дождь, 13-15 градусов. Днем из-за облаков будет проглядывать солнце, воздух прогреется до 20 градусов, вероятность осадков небольшая. Днем в небе небольшая облачность, около 19-20 градусов. На взморье - довольно ясно. Ночью 15, днем 18 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt, на выходных по ночам уже будет прохладнее, однако днем тепло сохранится на уровне пятницы, небольшая облачность, слабый ветер, поэтому погода будет преимущественно красивой и спокойной.