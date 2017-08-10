Погода: рекордную жару будут сопровождать ливни и грозы

В ближайшие дни в Литве будет особенно жарко, волна горячего воздуха накроет восточные районы страны, где в выходные ожидается температура в 33 градусов. Однако насладиться спокойной тропической погодой вряд ли доведется, так как солнце будут закрывать грозовые тучи, пройдут кратковременные дожди с грозами, а в воскресенье уже будет прохладнее.

В четверг будет облачно, местами пройдут кратковременные дожди с грозой, в Вильнюсе и Каунасе будет облачно, после обеда ожидаются осадки, грозы, воздух прогреется до 26 -27 градусов. Ожидается небольшая облачность, днем местами пройдут дожди, будет 24 градусов тепла.

В Шяуляй пройдут небольшие дожди, днем будет около 24 градусов тепла. На взморье ожидается небольшой дождь, будет около 22 градусов выше ноля.

В пятницу будет еще жарче, особенно в восточных районах страны. Будет дуть несильный ветер, местами пройдет дождь с грозой. В Вильнюсе и Каунасе ночью ожидается гроза, кратковременный дождь, будет 19 -20 градусов тепла, днем воздух прогреется до 30 градусов. В Каунасе будет 28 градусов, местами пройдут дожди и грозы.

В Шяуляй прогнозируется переменная облачность, ночью пройдет небольшой дождь, будет около 18 градусов тепла. Днем ожидается небольшой дождь, воздух прогреется до 26 градусов тепла. На взморье будет малооблачно, ночью будет 17-19, днем - 25 градусов тепла.

В субботу в восточных районах всё ещё сохранится жаркая погода, воздух прогреется до 33 градусов тепла. Пройдет дождь с грозой, усилится южный и юго-западный ветер, в западных районах ночью пройдут осадки, день будет прохладным. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно. Температура ночью будет 20-22 градусов тепла, днём в Вильнюсе будет около 33, в Каунасе - 31 градус тепла. Вечером пройдут дожди с грозами.

В Шяуляй ночь будет тёплой, температура будет колебаться в районе 19-20 градусов. Днем ожидается жаркая погода, воздух прогреется до 30 градусов. На взморье будет несколько прохладнее - около 22 градусов тепла, вечером пройдет дождь.

В воскресенье будет дуть не сильный ветер, будет прохладнее, местами пройдут дожди. В Вильнюсе и Каунасе ожидается переменная облачность, пройдут дожди, ночью будет около 16-19, днем - около 22 градусов тепла.

В Шяуляй пройдут небольшие дожди, ночью будет 17, днем - 21 градус тепла. На взморье ожидаеся всего 17 -19 градусов тепла, будет малооблачно, пройдет небольшой дождь.

По данным прогнозов gismeteo.lt, в начале будущей недели ожидается спокойная сухая погода, будет дуть северо-западный ветер, днём будет солнечно. Нежаркая погода напомнит традиционное литовское лето.