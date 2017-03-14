Погода: радоваться весне будет сложно

ru.DELFI.lt
вторник, 14 марта 2017 г. 09:01
В ближайшие дни в Литве будет преобладать умеренное тепло. В ночное время в некоторых районах будет все еще прохладно, так что стоит опасаться гололедицы. Однако потеплением не позволит наслаждаться сильный ветер и периодические осадки.
© DELFI / Kęstutis Cemnolonskis

Погода во вторник будет немного отличаться: будет облачно, местами появится солнце, а в некоторых случаях - и дождь. Ожидается слабый западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет облачно, будет около 2 градусов тепла. Днем облака рассеются, воздух прогреется до 7-8 градусов тепла.

В Шяуляй ночью будет малооблачно, столбик термометра опустится до -2 градусов. Днем будет доминировать переменная облачность, будет около 6 градусов тепла. На взморье ночью и утром небо будет безоблачным, температура будет колебаться в пределах ноля. В течение дня облачность увеличится, термометры будут фиксировать 5-6 градусов тепла.

В среду ночью во многих районах ожидается дождь. Периодически небольшой дождь ожидается и днем. Будет дуть сильный западный, юго-западный ветер. В Вильнюсе ночью и утром будет около 2-3, в Каунасе - около 5 градусов тепла. Пройдет дождь. Днем выглянет солнце, но возможен кратковременный дождь. Температура повысится до 8-10 градусов.

В Шяуляй ночью и утром будет облачно, ожидаются осадки. Термометры будут фиксировать 4 градуса тепла. Днем будет доминировать небольшая облачность, воздух прогреется до 7-8 градусов. На взморье будет ветрено, температура будет колебаться в пределах 5-7 градусов. Ночью ожидается дождь, а затем облака рассеются.

В четверг ночью будет ясно, местами прижмет мороз, возможна гололедица. Утром будет пасмурно, ожидаются несильные осадки, а в северных районах страны прогнозируется снег с дождем. Днем во многих районах пройдут кратковременные осадки. Ветер будет дуть с северо-запада. В Вильнюсе ночь будет ясной, температура будет колебаться в районе ноля. В Каунасе ожидаются 2 градуса тепла. Днем в этих городах воздух прогреется до 7-9 градусов, пройдет кратковременный дождь.

В Шяуляй ночью и в утренние часы температура достигнет 0-1 градусов, днем возможны смешанные осадки. Днем пройдет небольшой дождь, термометры покажут 7-8 градусов тепла. На взморье небо будет ясным и лишь ночью возможен кратковременный дождь. Ночью будет около 4, днем - 6 градусов тепла.

В пятницу ночью во многих районах страны температура упадет ниже ноля, будет ясно. Следует остерегаться гололеда. Днем усилится юго-западный, южный ветер, будет преобладать переменчивая облачность. В Вильнюсе и Каунасе ночью похолодает до -3 градусов, в утренние часы будет около нуля. Днем солнце будет скрыто облаками, термометры будут фиксировать 7-9 градусов тепла.

В Шяуляй ночью будет ясно, похолодает до -4-2 градусов. Днем будет облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до 6-8 градусов. На взморье в ночное время и утром температура поднимется до 2 градусов тепла. В течение дня будет около 6-7 градусов выше ноля.
Вечером ожидается сильный дождь.

По данным gismeteo.lt, к сожалению, в выходные дни похолодает. В субботу во многих местах пройдет дождь, будет дуть сильный западный ветер. В воскресенье тепла будет еще меньше, во многих местах возможны смешанные осадки.

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