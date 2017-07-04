Погода: приятных перемен ждать осталось недолго

В ближайшие дни в Литве по-прежнему будут идти дожди, будет ветрено. В конце недели погода улучшится, станет немного теплее, реже будут идти дожди.

Во вторник ожидается сильный дождь, будет ветрено. В Вильнюсе и Каунасе переменная облачность, сильный дождь пройдет во второй половине дня. Ночью и утром будет 12–15, днем 16–17 градусов. В Шяуляй ночь будет ясной, утром станет пасмурно, пойдет дождь. Температура 12–13 градусов. Днем сильный дождь, к вечеру он прекратится. Воздух прогреется до 15–16 градусов. На взморье дождь, 14–15 градусов тепла.

В среду облачность снизится, однако во многих районах пройдет дождь. В Вильнюсе и Каунасе первая половина дня будет ясной, ожидается 11–14 градусов тепла. Днем облачность увеличится, пойдет дождь, воздух прогреется до 18 градусов. В Шяуляй небольшая облачность, после обеда небольшой дождь. Ночью и утром 10–14, днем 17 градусов тепла. На взморье невысокая облачность, небольшой дождь. Ночью и утром будет 13–15, днем 17 градусов тепла.

В четверг без особых перемен. В Вильнюсе и Каунасе ночью ясно, 12 градусов, рано утром будет всего 9 градусов тепла. Днем время от времени будет идти дождь, воздух прогреется до 19 градусов. В Шяуляй ночью будет ясно, утром появятся облака. Температура составит 8–13 градусов. Днем переменная облачность и осадки, температура 18 градусов. На взморье в первой половине дня будет ясно, 13–15 градусов тепла. Днем небольшие дожди, 17 градусов.

В пятницу погода будет более приятной: больше солнца, меньше вероятность дождя. Будет дуть западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе небольшая облачность, облачность повысится под вечер. Ночью и утром будет 10–14, днем 19–20 градусов тепла. В Шяуляй облачно будет только во второй половине дня. Ночью будет 11, рано утром 8, днем воздух прогреется до 20 градусов тепла. На взморье небольшая облачность. В первой половине дня 11–14, днем около 18 градусов тепла.

Согласно прогнозам www.gismeteo.lt, в выходные будет немного теплее. В субботу облачно, местами пройдут небольшие дожди. В воскресенье облачность снизится, днем воздух прогреется до 22–24 градусов тепла.