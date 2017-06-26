Погода: приходит жаркая волна и сильные ветры

Начало недели будет прохладным, но ее середине будет уже жарко: температура достигнет более 30 градусов. Тем не менее это будет сопровождаться грозой и временами дождем.

В понедельник температура будет мало отличаться от воскресной, ожидается довольно сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток преимущественно слабая облачность, 13-16 градусов. Днем временами дождь, воздух прогреется до 19-20 градусов. В Шяуляй ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и утром 12-14, днем около 17 градусов. На взморье ветрено, небольшая облачность, временами дождь, около 16 градусов.

Во вторник будет немного теплее, западный ветер средней силы. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно, 12-15 градусов. Днем облачность возрастет, температура поднимется до 20 градусов. В Шяуляй в первой половине суток также будет ясно, термометры зафиксируют 12-16 градусов. Днем преимущественно небольшая облачность, до 19 градусов. У моря ожидается ясное небо. Ночью и утром порядка 15, днем 17-18 градусов.

В среду ожидается сильный юго-восточный ветер, вероятность осадков - слабая. Температура местами дойдет до 25 градусов. В Вильнюсе и Каунасе - преимущественно ясное небо. Ночью около 11-14, днем около 26 градусов. В Шяуляй также должно быть ясно, в первой половине суток 12-17 градусов. Днем термометры покажут 25 градусов. На взморье большую часть суток будет ясно. Ночью и утром 14-18, днем 24 градусов.

В четверг в большинстве районов страны прогремит гроза, пройдет дождь, воздух прогреется до 30 и более градусов. Ожидается сильный юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет преобладать переменная облачность, гром, кратковременный дождь. Ночью и утром около 21-23, днем около 32 градуса. В Шяуляй часто прольется дождь, ожидается гроза. В первой половине суток 20-22, днем 30 градусов. На взморье временами дождь, ночью и утром 20-22, днем 28 градусов.

В пятницу температура поднимется еще выше, в большинстве районов страны вновь пройдет дождь, усилится юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет ясная погода, 24-25 градусов. Днем температура поднимется до 33-34 градусов, после обеда пройдет дождь. В Шяуляй большую часть суток будет ясно. Ночью и утром 22-25, днем около 32 градусов. Над взморьем проплывет облако, гроза. К вечеру прогнозируют более обильные осадки. В первой половине дня термометры покажут 22-23, днем 25 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в субботу ночью в большинстве районов страны будет дождь, сверкнут молнии. Днем около 27-30 градусов. В воскресенье ожидается облачность, более сильные осадки, на несколько градусов холоднее.