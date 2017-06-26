Погода: приходит жаркая волна и сильные ветры

 (3)
ru.DELFI.lt
понедельник, 26 июня 2017 г. 08:48
Начало недели будет прохладным, но ее середине будет уже жарко: температура достигнет более 30 градусов. Тем не менее это будет сопровождаться грозой и временами дождем.
© DELFI / Orestas Gurevičius

В понедельник температура будет мало отличаться от воскресной, ожидается довольно сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток преимущественно слабая облачность, 13-16 градусов. Днем временами дождь, воздух прогреется до 19-20 градусов. В Шяуляй ожидается переменная облачность и небольшой дождь. Ночью и утром 12-14, днем около 17 градусов. На взморье ветрено, небольшая облачность, временами дождь, около 16 градусов.

Во вторник будет немного теплее, западный ветер средней силы. В Вильнюсе и Каунасе будет ясно, 12-15 градусов. Днем облачность возрастет, температура поднимется до 20 градусов. В Шяуляй в первой половине суток также будет ясно, термометры зафиксируют 12-16 градусов. Днем преимущественно небольшая облачность, до 19 градусов. У моря ожидается ясное небо. Ночью и утром порядка 15, днем 17-18 градусов.

В среду ожидается сильный юго-восточный ветер, вероятность осадков - слабая. Температура местами дойдет до 25 градусов. В Вильнюсе и Каунасе - преимущественно ясное небо. Ночью около 11-14, днем около 26 градусов. В Шяуляй также должно быть ясно, в первой половине суток 12-17 градусов. Днем термометры покажут 25 градусов. На взморье большую часть суток будет ясно. Ночью и утром 14-18, днем 24 градусов.

В четверг в большинстве районов страны прогремит гроза, пройдет дождь, воздух прогреется до 30 и более градусов. Ожидается сильный юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе будет преобладать переменная облачность, гром, кратковременный дождь. Ночью и утром около 21-23, днем около 32 градуса. В Шяуляй часто прольется дождь, ожидается гроза. В первой половине суток 20-22, днем 30 градусов. На взморье временами дождь, ночью и утром 20-22, днем 28 градусов.

В пятницу температура поднимется еще выше, в большинстве районов страны вновь пройдет дождь, усилится юго-восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине суток будет ясная погода, 24-25 градусов. Днем температура поднимется до 33-34 градусов, после обеда пройдет дождь. В Шяуляй большую часть суток будет ясно. Ночью и утром 22-25, днем около 32 градусов. Над взморьем проплывет облако, гроза. К вечеру прогнозируют более обильные осадки. В первой половине дня термометры покажут 22-23, днем 25 градусов.

Согласно прогнозу www.gismeteo.lt orų, в субботу ночью в большинстве районов страны будет дождь, сверкнут молнии. Днем около 27-30 градусов. В воскресенье ожидается облачность, более сильные осадки, на несколько градусов холоднее.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

Шальчининкай: эмиграция, учения, "хотел бы вернуть СССР" (48)

Шальчининкай: эмиграция, учения, хотел бы вернуть СССР
К городку на литовско-белорусской границе Шальчининкай в последние несколько месяцев было приковано внимание всей Литвы: здесь прошли учения, которые всколыхнули местную общественность. Впрочем, и без учений жизнь здесь не медом мазана: люди жалуются на безработицу, проблему эмиграции, маленькие пенсии.

Погода: приходит жаркая волна и сильные ветры (3)

Погода: приходит жаркая волна и сильные ветры
Начало недели будет прохладным, но ее середине будет уже жарко: температура достигнет более 30 градусов. Тем не менее это будет сопровождаться грозой и временами дождем.

ПостБалтика. Курортная ностальгия умирает, но не сдается (7)

ПостБалтика. Курортная ностальгия умирает, но не сдается
Побережье Юрмалы со всех сторон продувает холодный ветер. Уже середина июня, но на главной туристической улице Йомас немноголюдно. Владельцы аттракционов апатично приводят в чувство свою технику, продавцы курортного ширпотреба кутаются в куртки и уныло смотрят куда-то в даль: сложно поверить, что их матрешек и янтарные безделушки кто-то когда-нибудь купит.

В Вильнюсе узник Соловков Теофилюс Матуленис провозглашен блаженным (35)

В Вильнюсе узник Соловков Теофилюс Матуленис провозглашен блаженным
Узник Лефортова, Соловков, Владимирского централа, тайно рукоположенный епископ Теофилюс Матуленис провозглашен блаженным в Вильнюсе.

Большинство прибывших в Литву беженцев уехали в другие страны (129)

Большинство прибывших в Литву беженцев уехали в другие страны
Большинство прибывших в Литву беженцев ее покинули: из 344 переселенных в Литву, согласно программе ЕС, беженцев 248 покинули Литву. Пока ни один из них не был возвращен обратно силой.
Facebook друзья
Rambler's Top100