Погода: придет долгожданное тепло

ru.DELFI.lt
четверг, 15 июня 2017 г. 08:53
В ближайшие дни в Литве потеплеет. В четверг ожидается приятная погода, однако в конце недели небо снова затянут дождевые облака, будет чуть прохладнее.
© Shutterstock

В четверг утром будет малооблачно, будет дуть несильный западный, северо-западный ветер. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе днем будет малооблачно, местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 22-23 градусов.

В Шяуляй будет малооблачно, ожидается 22 градусов тепла. На взморье будет ясно, днем будет 17-18 градусов тепла.

В пятницу будет прохладнее, небо затянут облака. Будет дуть слабый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночь еще будет ясной, а утром покажутся облака. Ожидается 12-16 градусов тепла. На следующий день будет облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до 20-21 градусов.

В Шяуляй ночью будет малооблачно, ожидается 11-15 градусов. Днем небо затянется облаками, термометры будут показывать 19 градусов тепла. На взморье будет облачно, осадки ожидаются в вечернее время. В ночные и утренние часы будет около 13-16, днем - около 18 градусов выше ноля.

В ночь на субботу по всей стране пройдет дождь, кратковременый дождь местами пройдет и днем. Будет дуть несильный восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня небо будет мрачным и дождливым, температура будет колебаться в пределах 14-17 градусов. Днем облачность немного снизится, но вероятность дождя останется. Термометры будут фиксировать 21-22 градусов тепла.

В Шауляй ночью пройдет сильный дождь, облака рассеются. В ночные и утренние часы ожидается 13-15, днем - 19 градусов тепла. На взморье ожидается переменная облачность. Ночью пройдет сильный дождь, позже вероятность осадков будет небольшой. В первой половине дня будет 14-15, днем - 18 градусов тепла.

В воскресенье будет малооблачно, но во многих местах может пройти небольшой дождь. Будет дуть сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет 14-17 градусов тепла. Днем облачность усилится, пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 22 градусов.

В Шауляй ожидается переменная облачность и небольшой дождь. В ночные и утренние часы будет около 13-16, днем - около 20 градусов тепла. На взморье небо будет безоблачным. Ночью термометры покажут 14, днем - 17 градусов.

Согласно прогнозам gismeteo.lt, в понедельник ожидается более стабильная погода, порадует солнце, будет еще жарче. Однако ветер будет не очень приятным. В середине недели ожидаются кратковременные дожди. Вполне вероятно, что в эти дни воздух прогреется до 22-24 градусов.

Оставьте свой комментарий
либо комментировать анонимно
Публикуя, вы соглашаетесь с условиями
Читать комментарии Читать комментарии
 
Рассылка новостей

Общество

"Нужные люди" на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - Алексей Лухтан (3)

Нужные люди на портале DELFI и в эфире Rusradio.lt - Алексей Лухтан
"Портал ru.DELFI.lt и радиостанция RUSRADIO.lt представляют новый цикл программ "Нужные люди". Каждый вторник, среду и четверг в 12:20 в прямом эфире гости студии и портала - представители разных профессий, национальностей, социальных групп, которые успешно реализуют себя в Литве и за ее пределами, в режиме реального времени отвечают на вопросы ведущих программы и аудитории.

Впервые после кризиса предлагают увеличить зарплаты политиков и учителей (92)

Впервые после кризиса предлагают увеличить зарплаты политиков и учителей
На совещании 14 июня правительство Литвы отложило предложение Соцмина в связи с повышением базового уровня, от которого зависят зарплаты политиков, судей и госслужащих, а также работников бюджетных учреждений.

Погода: придет долгожданное тепло

Погода: придет долгожданное тепло
В ближайшие дни в Литве потеплеет. В четверг ожидается приятная погода, однако в конце недели небо снова затянут дождевые облака, будет чуть прохладнее.

Донбасс: погиб воевавший на стороне сепаратистов гражданин Литвы (194)

Grigorijus Zapasnikas
В распоряжении Департамента государственной безопасности (ДГБ) и криминальной полиции оказались сведения из оккупированной территории Востока Украины, где погиб воевавший на стороне пророссийских сепаратистов гражданин Литвы Григорий Запасник из Шальчининкайского района.

Кассир кредитной унии пополнил свой карман 3 млн. евро (7)

Кассир кредитной унии пополнил свой карман 3 млн. евро
Кассир действовавшей в Вильнюсе кредитной унии подозревается в присвоении почти 3 млн. евро. Это выяснила Служба расследования финансовых преступлений (СРФП) с Вильнюсской окружной прокуратурой.
Facebook друзья
Rambler's Top100