Погода: придет долгожданное тепло

В ближайшие дни в Литве потеплеет. В четверг ожидается приятная погода, однако в конце недели небо снова затянут дождевые облака, будет чуть прохладнее.

В четверг утром будет малооблачно, будет дуть несильный западный, северо-западный ветер. Днем ожидается переменная облачность, местами пройдет небольшой дождь, усилится ветер. В Вильнюсе и Каунасе днем будет малооблачно, местами пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 22-23 градусов.

В Шяуляй будет малооблачно, ожидается 22 градусов тепла. На взморье будет ясно, днем будет 17-18 градусов тепла.

В пятницу будет прохладнее, небо затянут облака. Будет дуть слабый ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночь еще будет ясной, а утром покажутся облака. Ожидается 12-16 градусов тепла. На следующий день будет облачно, возможен дождь. Воздух прогреется до 20-21 градусов.

В Шяуляй ночью будет малооблачно, ожидается 11-15 градусов. Днем небо затянется облаками, термометры будут показывать 19 градусов тепла. На взморье будет облачно, осадки ожидаются в вечернее время. В ночные и утренние часы будет около 13-16, днем - около 18 градусов выше ноля.

В ночь на субботу по всей стране пройдет дождь, кратковременый дождь местами пройдет и днем. Будет дуть несильный восточный ветер. В Вильнюсе и Каунасе в первой половине дня небо будет мрачным и дождливым, температура будет колебаться в пределах 14-17 градусов. Днем облачность немного снизится, но вероятность дождя останется. Термометры будут фиксировать 21-22 градусов тепла.

В Шауляй ночью пройдет сильный дождь, облака рассеются. В ночные и утренние часы ожидается 13-15, днем - 19 градусов тепла. На взморье ожидается переменная облачность. Ночью пройдет сильный дождь, позже вероятность осадков будет небольшой. В первой половине дня будет 14-15, днем - 18 градусов тепла.

В воскресенье будет малооблачно, но во многих местах может пройти небольшой дождь. Будет дуть сильный западный ветер. В Вильнюсе и Каунасе ночью и утром будет 14-17 градусов тепла. Днем облачность усилится, пройдет кратковременный дождь. Воздух прогреется до 22 градусов.

В Шауляй ожидается переменная облачность и небольшой дождь. В ночные и утренние часы будет около 13-16, днем - около 20 градусов тепла. На взморье небо будет безоблачным. Ночью термометры покажут 14, днем - 17 градусов.

Согласно прогнозам gismeteo.lt, в понедельник ожидается более стабильная погода, порадует солнце, будет еще жарче. Однако ветер будет не очень приятным. В середине недели ожидаются кратковременные дожди. Вполне вероятно, что в эти дни воздух прогреется до 22-24 градусов.